Jadwal Lengkap BWF World Tour Finals 2025: Indonesia Punya 5 Jagoan, Putri KW Apes Berat

Ringkasan Berita: Simak jadwal lengkap sekaligus pembagian grup di babak penyisihan BWF World Tour Finals 2025.

Lima wakil Indonesia dari empat sektor berbeda akan berjuang meraih hasil terbaik di BWF World Tour tahun ini yang berlangsung di Guangzhou, China.

Ujian terberat akan dihadapi Putri Kusuma Wardani di nomor tunggal putri, yang langsung berhadapan dua unggulan utama di dua laga pembuka.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap babak penyisihan alias fase grup turnamen BWF World Tour Finals 2025.

Setelah merampungkan agenda drawing BWF World Tour Finals 2025 yang digelar hari ini, Sabtu (13/12/2025) pagi tadi.

Pihak BWF secara resmi telah merilis jadwal untuk laga hari pertama dan kedua babak penyisihan BWF World Tour edisi kali ini yang akan berlangsung di Guangzhou, China.

Untuk laga ketiga alias terakhir, BWF diprediksi baruakan merilis jadwal terbarunya pada saat berlangsungnya turnamen.

Hal itu biasanya dilakukan agar tidak ada saling main mata antar pebulu tangkis di ajang tersebut tersebut.

Agenda hari pertama BWF World Tour Finals dijadwalkan akan dimulai pada Rabu, 17 Desember 2025.

Dilanjutkan hari kedua pada Kamis (18/12/2025), dan hari ketiga alias penentuan pada Jumat (19/12/2025).

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dari Indonesia ketika beraksi di BWF World Tour Finals 2024. (PBSI)

Kontingen Indonesia diketahui menempatkan lima wakilnya di turnamen BWF World Tour tahun ini.

Dari sektor ganda putra, ada Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Fajar Alfian/Shohibul Fikri, yang sama-sama bukan berstatus sebagai unggulan.

Beralih ke ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta yang baru-baru ini menjadi andalan baru Merah Putih diharapkan bisa tampil mengejutkan membawa nama Indonesia.

Di nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani yang bernasib apes berada di grup neraka, akan menjadi tumpuan utama setelah absennya Gregoria Mariska Tunjung.

Lalu di sektor tunggal putra, Jonatan Christie yang sudah berstatus pebulu tangkis non-pelatnas, menjadi andalan satu-satunya juga, seperti Putri KW di nomor tunggal putri.

Satu-satunya sektor BWF World Tour Finals 2025 yang tidak diwakili Indonesia ialah ganda putri.

Jika menengok jadwal, ujian paling berat akan langsung dihadapi Putri KW yang berjuang sendirian di tunggal putri.