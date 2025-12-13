Sorotan Final Badminton SEA Games 2025: 1 Emas di Tangan, Musuh Kembar Sabar/Reza dan Ana/Trias

Ringkasan Berita: Indonesia mengirimkan empat wakil di babak final badminton SEA Games 2025 di tiga sektor berbeda.

Ada Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah yang akan berebut emas di sektor tunggal putra.

Sedangkan di sektor lainnya, ada Sabar/Reza dan Ana/Trias yang juga berjuang mendapatkan emas.

TRIBUNNEWS.COM - Perwakilan Indonesia yang turun di cabang olahraga badminton mendapatkan peluang mengharumkan bangsa saat tampil di final SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025).

Ada empat wakil Indonesia yang akan tampil di babak final SEA Games 2025, dengan dua di antaranya akan bertempur di nomor tunggal putra.

Kedua pebulu tangkis tanah air yang akan tampil di tunggal putra adalah Moh Zaki Ubaidillah dan Alwi Farhan.

Alwi Farhan barangkali lebih diunggulkan dalam pertempurannya dengan Ubed.

Pasalnya ia adalah unggulan kedua di ajang SEA Games 2025 kali ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Sedangkan Ubed tak menempati unggulan saat tampil di tunggal putra kali ini.

Baca juga: Jadwal Final Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 4 Wakil Indonesia Main, Tunggal Putra Kunci Emas

Meski demikian, langkah Ubed diawali dengan mengalahkan Justin Hoh dengan skor 2-0.

Langkah paling meyakinkan Ubed di SEA Games terjadi di babak perempat final.

Ia berjumpa dengan wakil Singapura, Loh Kean Yew.

Ternyata ia tak mendapatkan kesulitan berarti saat menghadapi Loh Kean Yew.

Ubed mengakhiri perlawanan sang musuh dengan dua gim saja, dengan skor 21-19 dan 21-10.

Ia nantinya akan membuktikan keahliannya itu saat berhadapan dengan Alwi Farhan.

SEA GAMES 2025 - Tim putra bulutangkis Indoensia bersiap tampil menghadapi Malaysia pada laga final SEA Games 2025 yang bergulir pada Rabu (10/12/2025) di Thammasat University Rangsit Campus, Thailand. (HO/IST/Dok: PBSI)

Sejauh ini, kedua pemain bertemu dua kali yang menjadi head to head.

Pertemuan pertama terjadi di ajang Indonesia Masters 2024.