Klasemen Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember: Indonesia Kudeta Vietnam dengan 31 Emas

Indonesia mengoleksi 31 emas, unggul tipis dari Vietnam yang turun ke peringkat ketiga dengan 30 emas.

Sedangkan Thailand masih kuat berada di peringkat pertama dengan 95 emas.

TRIBUNNEWS.COM - Kontingen Indonesia mengawali SEA Games 2025 hari kelima yang jatuh pada Minggu (14/12/2025) dengan suka cita.

Indonesia berhasil kembali naik ke peringkat kedua pada klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Pundi-pundi emas Indonesia bertambah lewat perjuangan beberapa wakil Merah Putih yang turun berlaga pada Sabtu (13/12/2025) malam.

Mulai dari Judo, Atletik, Tenis, dan Sports Climbing membuat Indonesia panen medali emas.

Dari cabor Judo, I Made Sastra Dharma menyumbang emas bagi Indonesia di nomor Men's 90 kilogram.

Ia mengalahkan atlet Thailand, Wei Puyang, yang harus puas dengan raihan medali perak.

Beralih ke cabor atletik dari nomor triple jump putri, Indonesia memiliki Maria Natalia Londa sebagai wakil.

Penampilan Maria begitu memukau yang membuatnya tak tertandingi dari atlet lainnya.

Ia unggul dari atlet Thailand, Parinya Chuaimaroeng yang mendapatkan posisi kedua.

Sumbangan medali emas Indonesia juga datang dari cabang olahraga tenis putri.

Tim tenis putri Indonesia menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Thailand di babak final.

ATLET INDONESIA - Atlet angkat besi berusia 20 tahun, Luluk Diana Tri Wijayana, ketika memperoleh medali emas pada nomor 48 Kg putri di ajang SEA Games 2025, Sabtu (13/12/2025). (Facebook SEA Games 2025 - 13/12/2025) (LOC SEA GAMES Thailand 2025)

Aldila Sutjiadi dan kolega membuat Thailand tak berdaya yang berarti membuahkan medali perak bagi sang tuan rumah.

Tak mau kalah dari tim putri, tim putra tenis Indonesia juga menyumbangkan medali emas.

Christopher Rungkat dan kolega juga mengalahkan Thailand untuk mendapatkan medali emas bagi kontingen Merah Putih.