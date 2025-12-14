Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember: Indonesia Kudeta Vietnam dengan 31 Emas

Indonesia mengawali SEA Games 2025 di hari Minggu (14/12/2025) berada di posisi kedua dengan raihan 31 emas, menggusur Vietnam ke peringkat ketiga.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in Klasemen Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember: Indonesia Kudeta Vietnam dengan 31 Emas
Instagram @dila11
AKSI ALDILA SUTJIADI - Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, saat tampil di turnamen tenis bergengsi, Wimbledon 2025. Aldila Sutjiadi dan tim tenis putri Indonesia berhasil meraih medali emas di SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia mengawali perjuangan di SEA Games 2025 hari Minggu (14/12/2025) dengan berada di posisi kedua.
  • Indonesia mengoleksi 31 emas, unggul tipis dari Vietnam yang turun ke peringkat ketiga dengan 30 emas.
  • Sedangkan Thailand masih kuat berada di peringkat pertama dengan 95 emas.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kontingen Indonesia mengawali SEA Games 2025 hari kelima yang jatuh pada Minggu (14/12/2025) dengan suka cita.

Indonesia berhasil kembali naik ke peringkat kedua pada klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Pundi-pundi emas Indonesia bertambah lewat perjuangan beberapa wakil Merah Putih yang turun berlaga pada Sabtu (13/12/2025) malam.

Mulai dari Judo, Atletik, Tenis, dan Sports Climbing membuat Indonesia panen medali emas.

Dari cabor Judo, I Made Sastra Dharma menyumbang emas bagi Indonesia di nomor Men's 90 kilogram.

Baca juga: Sorotan Final Badminton SEA Games 2025: 1 Emas di Tangan, Musuh Kembar Sabar/Reza dan Ana/Trias

Rekomendasi Untuk Anda

Ia mengalahkan atlet Thailand, Wei Puyang, yang harus puas dengan raihan medali perak.

Beralih ke cabor atletik dari nomor triple jump putri, Indonesia memiliki Maria Natalia Londa sebagai wakil.

Penampilan Maria begitu memukau yang membuatnya tak tertandingi dari atlet lainnya.

Ia unggul dari atlet Thailand, Parinya Chuaimaroeng yang mendapatkan posisi kedua.

Sumbangan medali emas Indonesia juga datang dari cabang olahraga tenis putri.

Tim tenis putri Indonesia menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Thailand di babak final.

ATLET INDONESIA - Atlet angkat besi berusia 20 tahun, Luluk Diana Tri Wijayana, ketika memperoleh medali emas pada nomor 48 Kg putri di ajang SEA Games 2025, Sabtu (13/12/2025). (Facebook SEA Games 2025 - 13/12/2025)
ATLET INDONESIA - Atlet angkat besi berusia 20 tahun, Luluk Diana Tri Wijayana, ketika memperoleh medali emas pada nomor 48 Kg putri di ajang SEA Games 2025, Sabtu (13/12/2025). (Facebook SEA Games 2025 - 13/12/2025) (LOC SEA GAMES Thailand 2025)

Aldila Sutjiadi dan kolega membuat Thailand tak berdaya yang berarti membuahkan medali perak bagi sang tuan rumah.

Tak mau kalah dari tim putri, tim putra tenis Indonesia juga menyumbangkan medali emas.

Christopher Rungkat dan kolega juga mengalahkan Thailand untuk mendapatkan medali emas bagi kontingen Merah Putih.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/2
12
Tags:
Klasemen Medali SEA Games 2025
Indonesia
Thailand
Vietnam
SEA Games 2025
Medali Emas
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas