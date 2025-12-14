Klasemen Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember: Indonesia Kudeta Vietnam dengan 31 Emas
Indonesia mengawali SEA Games 2025 di hari Minggu (14/12/2025) berada di posisi kedua dengan raihan 31 emas, menggusur Vietnam ke peringkat ketiga.
TRIBUNNEWS.COM - Kontingen Indonesia mengawali SEA Games 2025 hari kelima yang jatuh pada Minggu (14/12/2025) dengan suka cita.
Indonesia berhasil kembali naik ke peringkat kedua pada klasemen perolehan medali SEA Games 2025.
Pundi-pundi emas Indonesia bertambah lewat perjuangan beberapa wakil Merah Putih yang turun berlaga pada Sabtu (13/12/2025) malam.
Mulai dari Judo, Atletik, Tenis, dan Sports Climbing membuat Indonesia panen medali emas.
Dari cabor Judo, I Made Sastra Dharma menyumbang emas bagi Indonesia di nomor Men's 90 kilogram.
Ia mengalahkan atlet Thailand, Wei Puyang, yang harus puas dengan raihan medali perak.
Beralih ke cabor atletik dari nomor triple jump putri, Indonesia memiliki Maria Natalia Londa sebagai wakil.
Penampilan Maria begitu memukau yang membuatnya tak tertandingi dari atlet lainnya.
Ia unggul dari atlet Thailand, Parinya Chuaimaroeng yang mendapatkan posisi kedua.
Sumbangan medali emas Indonesia juga datang dari cabang olahraga tenis putri.
Tim tenis putri Indonesia menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Thailand di babak final.
Aldila Sutjiadi dan kolega membuat Thailand tak berdaya yang berarti membuahkan medali perak bagi sang tuan rumah.
Tak mau kalah dari tim putri, tim putra tenis Indonesia juga menyumbangkan medali emas.
Christopher Rungkat dan kolega juga mengalahkan Thailand untuk mendapatkan medali emas bagi kontingen Merah Putih.
