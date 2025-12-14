Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Indonesia Tambah Medali Emas Lewat Golf hingga Badminton

Ringkasan Berita: Kontingen Indonesia berpeluang menambah medali emas hari ini lewat cabor golf dan badminton, Minggu (14/12/2025)

Golf memperebutkan empat medali emas, sedangkan badminton lima medali emas

Badminton Indonesia sudah dipastikan menggondol medali emas SEA Games 2025 lewat perang saudara antara Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) vs Alwi Farhan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 hari ini menyuguhkan sederet pertandingan dari berbagai cabang olahraga (cabor), Minggu (14/12/2025).

Sejumlah cabor mempertandingkan laga perebutan medali emas.

Adapun saat ini, kontingen Indonesia berada di urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 31 emas, 43 perak, dan 36 perunggu.

Indonesia masih berada di bawah Thailan selaku tuan rumah SEA Games 2025.

Thailand kukuh di puncak klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 95 emas, 60 perak, dan 39 perunggu.

Dan hari ini, kontingen Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi medali SEA Games 2025, mulai dari cabor golf hingga badminton.

Dari cabor golf, empat medali emas siap diperebutkan.

Hari ini akan langsung mempertandingkan laga perebutan final dari nomor individu putra dan putri, serta beregu putra dan putri, bertempat di Siam Country Club Pattaya, Chonburi, Thailand, mulai pukul 08.00 WIB.

EMAS PERDANA - Muhammad Alfi Kusuma (kanan) yang turun di nomor men's recognized poomsae team, cabang olahraga taekwondo menyumbangkan medali emas pertama buat Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Berikut jadwal SEA Games 2025 hari ini, Minggu (14/12/2025). (HO/IST/HO/IST)

Untuk kontingen golf Indonesia yang bertanding di nomor individu putra ada Bintang Randy Arbenata Mohamad, Rayhan Abdul Latief, Amadeus Christian Susanto, dan Kenneth Henson Sutianto.

Lalu untuk nomor individu putri meliputi Sania Talita Wahyudi, Bianca Naomi Amina Laksono, dan Elaine Widjaja.

Sedangkan di nomor beregu putra ada Kenneth Henson Sutianto, Rayhan Abdul Latief, dan Amadeus Christian Susanto.

Kemudian beregu putri diperkuat Sania Talita Wahyudi, Bianca Naomi Amina Laksono, Elaine Widjaja.

Sementara di cabor badminton, ada empat wakil Indonesia yang akan memperebutkan medali emas SEA Games 2025 nomor perorangan.

Pertandingan final badminton SEA Games 2025 bertempat di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, mulai pukul 11.00 WIB.

Di sektor tunggal putra, Indonesia sudah dipastikan menggondol medali emas SEA Games 2025 lewat perang saudara antara Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) vs Alwi Farhan.