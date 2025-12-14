Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

PBSI Penuhi Target Menpora Raih 2 Emas di SEA Games 2025, Badminton Indonesia Bisa Tambah Medali

PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora lewat beregu putra dan tunggal putra.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Drajat Sugiri
PBSI Penuhi Target Menpora Raih 2 Emas di SEA Games 2025, Badminton Indonesia Bisa Tambah Medali
HO/IST/Dok: PBSI
SEA GAMES 2025 - Tim putra bulutangkis Indoensia bersiap tampil menghadapi Malaysia pada laga final SEA Games 2025 yang bergulir pada Rabu (10/12/2025) di Thammasat University Rangsit Campus, Thailand. PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora lewat beregu putra dan tunggal putra. 

Ringkasan Berita:
  • PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora
  • Kontingen badminton Indonesia meraih dua emas SEA Games 2025 lewat beregu putra dan tunggal putra
  • Di laga final tunggal putra, emas SEA Games 2025 bakal diperebutkan Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) dan Alwi Farhan, Minggu (14/11/2025)
  • PBSI berpeluang melebihi target dua emas, masih ada Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang juga akan berlaga di final

TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berhasil memenuhi target dua medali emas yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Ya, badminton menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) unggulan Indonesia yang ditargetkan bisa menyumbang medali emas di SEA Games 2025.

Dua medali emas ditetapkan, Menpora bahkan sampai menghimbau PBSI untuk melakukan perubahan terkait daftar pemain yang masuk ke dalam skuad badminton Indonesia guna mewujudkan target tersebut.

Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) dan Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi (ganda putra) yang merupakan pemain senior kemudian dimasukkan.

Gregoria menggantikan Thalita Ramdhani Wiryawan.

Sabar/Reza menggantikan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Baca juga: Klasemen Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember: Indonesia Kudeta Vietnam dengan 31 Emas

BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Tim beregu putra Indonesia berhasil lolos ke final setelah menang 3-1.
BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora lewat beregu putra dan tunggal putra. (Dok. PBSI)
Rekomendasi Untuk Anda

Setelah melakukan perubahan daftar pemain dan sejumlah persiapan lainnya, skuad badminton Indonesia terbang ke Thailand guna melakoni nomor beregu dan perorangan yang berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, pada 7-14 Desember.

Nomor beregu dihelat lebih dulu pada 7-10 Desember, tim putra dan putri Indonesia kompak membawa pulang medali.

Tim beregu putra Indonesia yang dikapteni Sabar Karyaman Gutama meraih medali emas setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

Sedangkan tim beregu putri Indonesia yang dipimpin Febriana Dwipuji Kusuma mengamankan medali perak setelah kalah dari Thailand dengan skor 1-3.

Perjuangan Sabar dkk kemudian berlanjut ke nomor perorangan pada 11-14 Desember.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Indonesia Tambah Medali Emas Lewat Golf hingga Badminton

Badminton nomor perorangan dipastikan menyumbang satu medali emas untuk Indonesia, tepatnya sektor tunggal putra.

Kepastian tersebut bersamaan dengan adanya perang saudara di laga final yang bakal mempertemukan Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) vs Alwi Farhan, Minggu (14/11/2025).

Dengan medali emas beregu putra dan tunggal putra, maka dipastikan PBSI berhasil mewujudkan target dari Menpora.

Bahkan, PBSI bisa melampaui target yang ditetapkan Menpora.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/2
12
Tags:
Badminton Indonesia
PBSI
Menpora
SEA Games 2025
Medali Emas Sea Games
Update Perolehan Medali
Badminton
