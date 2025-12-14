PBSI Penuhi Target Menpora Raih 2 Emas di SEA Games 2025, Badminton Indonesia Bisa Tambah Medali

Ringkasan Berita: PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora

Kontingen badminton Indonesia meraih dua emas SEA Games 2025 lewat beregu putra dan tunggal putra

Di laga final tunggal putra, emas SEA Games 2025 bakal diperebutkan Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) dan Alwi Farhan, Minggu (14/11/2025)

PBSI berpeluang melebihi target dua emas, masih ada Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang juga akan berlaga di final

TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berhasil memenuhi target dua medali emas yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Ya, badminton menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) unggulan Indonesia yang ditargetkan bisa menyumbang medali emas di SEA Games 2025.

Dua medali emas ditetapkan, Menpora bahkan sampai menghimbau PBSI untuk melakukan perubahan terkait daftar pemain yang masuk ke dalam skuad badminton Indonesia guna mewujudkan target tersebut.

Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) dan Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi (ganda putra) yang merupakan pemain senior kemudian dimasukkan.

Gregoria menggantikan Thalita Ramdhani Wiryawan.

Sabar/Reza menggantikan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). PBSI memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang ditetapkan Menpora lewat beregu putra dan tunggal putra. (Dok. PBSI)

Setelah melakukan perubahan daftar pemain dan sejumlah persiapan lainnya, skuad badminton Indonesia terbang ke Thailand guna melakoni nomor beregu dan perorangan yang berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, pada 7-14 Desember.

Nomor beregu dihelat lebih dulu pada 7-10 Desember, tim putra dan putri Indonesia kompak membawa pulang medali.

Tim beregu putra Indonesia yang dikapteni Sabar Karyaman Gutama meraih medali emas setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

Sedangkan tim beregu putri Indonesia yang dipimpin Febriana Dwipuji Kusuma mengamankan medali perak setelah kalah dari Thailand dengan skor 1-3.

Perjuangan Sabar dkk kemudian berlanjut ke nomor perorangan pada 11-14 Desember.

Badminton nomor perorangan dipastikan menyumbang satu medali emas untuk Indonesia, tepatnya sektor tunggal putra.

Kepastian tersebut bersamaan dengan adanya perang saudara di laga final yang bakal mempertemukan Moh Zaki Ubaidillah (Ubed) vs Alwi Farhan, Minggu (14/11/2025).

Dengan medali emas beregu putra dan tunggal putra, maka dipastikan PBSI berhasil mewujudkan target dari Menpora.

Bahkan, PBSI bisa melampaui target yang ditetapkan Menpora.