Klasemen Voli SEA Games 2025 Putra: Rivan Cs Cuma Butuh 1 Kemenangan, Indonesia Dinanti Semifinal

Ringkasan Berita: Update klasemen voli indoor putra SEA Games 2025

Kemenangan Filipina atas Myanmar memberikan keuntungan bagi Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia butuh satu kali kemenangan untuk lolos ke babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan Filipina atas Myanmar pada pertandingan pertama Pool B voli putra SEA Games 2025, memberikan keuntungan bagi Indonesia. Ini hasil dan klasemennya!

Sebanyak tiga pertandingan tersaji pada hari pertama voli indoor putra SEA Games 2025, yang berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Sabtu (13/12) malam WIB.

Di antaranya adalah Filipina mengalahkan Myanmar (3-0), Vietnam kalahkan Laos (3-0), dan Thailand menggilas Singapura (3-1).

Sorotan tertuju kepada pertandingan Filipina melawan Myanmar, yang tergabung di Pool B bersama Timnas Voli Putra Indonesia.

TIMNAS VOLI INDONESIA - Skuad Timnas voli putra Indonesia berfoto jelang pertandingan melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025 pada Rabu (18/6/2025). (Asianvolleyball)

Dengan mundurnya Kamboja, praktis Pool B hanya dihuni tiga tim, yakni Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Secara persaingan, akan lebih ketat, karena hanya dua tim teratas yang bisa lolos ke babak semifinal.

Melihat peta kekuatan tim, Filipina dan Indonesia paling potensial untuk lolos ke semifinal. Sedangkan dari Pool A, Thailand dan Vietnam akan menjadi wakil yang melangkah ke empat besar.

Kekalahan Myanmar atas Filipina, memberikan keuntungan bagi Rivan Nurmulki dkk.

Bagaimana tidak, Timnas Voli Putra Indonesia besutan Jeff Jiang Jie hanya membutuhkan satu kali kemenangan untuk lolos ke semifinal.

Kepastian itu bisa didapat saat Rivan Nurmulki dkk. dengan mengalahkan Myanmar.

Pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia vs Myanmar akan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Senin (15/12) pukul 10.00 WIB.

Secara skenario, Jasen Natanael Kilanta cs cukup mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 atau 3-1. Bahkan menang 3-2, cukup untuk meloloskan Indonesia ke semifinal.'

Mengapa demikian? Sebab, Myanmar sudah tidak memiliki pertandingan sisa. Sementara dengan raihan 3 atau 2 poin, Indonesia sudah bisa dipastikan finis dua teratas klasemen Pool B.

Nantinya, Timnas Voli Putra Indonesia akan menentukan status juara Pool B saat melawan Filipina, Selasa (16/12) pukul 12.30 WIB.

Sesuai regulasi, juara Pool A akan menghadapi runner-up Pool B di semifinal. Pun dengan juara Pool B bentrok melawan runner-up Pool A dalam perebutan tiket final.

Secara garis besar, Indonesia sangat difavoritkan menjangkau laga final, bahkan meraup keping medali emas pada SEA Games 2025 Thailand. Bukannya tanpa alasan, mengingat status Rivan cs adalah juara bertahan.