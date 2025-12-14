Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

42 Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini: Badminton Favorit, Indonesia Tambah Berapa?

42 keping medali emas diperebutkan dari 16 cabor dipertandingan SEA Games 2025 hari ini, Minggu 14 Desember, badminton Indonesia tambah 3 emas.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Nuryanti
zoom-in 42 Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini: Badminton Favorit, Indonesia Tambah Berapa?
Kemenpora
MEDALI SEA GAMES - Update perolehan medali SEA Games 2025 Thailand per Minggu (14/12/2025) pagi WIB. Indonesia berada di posisi kedua di bawah Thailand 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi medali, Minggu (14/12/2025).
  • Indonesia masih menduduki posisi dua di klasemen perolehan medali SEA Games 2025.
  • Thailand selaku pemuncak klasemen semakin digdaya.

TRIBUNNEWS.COM - Hari keenam sejak SEA Games 2025 dibuka, Indonesia menunjukkan performa impresif dalam meraup keping medali, baik emas, perak, dan perunggu. Kini, Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi medali, Minggu (14/12/2025).

Sementara, Indonesia masih menduduki posisi dua di klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Kontingen Merah Putih meraup 31 medali emas, 45 perak, dan 35 perunggu, berdasar perhitungan yang diunggah Kemenpora, per pagi WIB.

Thailand selaku pemuncak klasemen semakin digdaya, dengan koleksi 92 medali emas, 61 medali perak, dan 39 medali perunggu.

Vietnam terpeleset ke posisi ketiga, hanya kalah satu medali emas dari Indonesia. Vietnam total mengumpulkan 30 medali emas, 27 medali perak, dan 54 medali perunggu.

Singapura masih menempati posisi keempat klasemen sementara dengan tambahan empat medali emasnya pada Sabtu. Negeri Singa itu kini total mendapatkan 19 medali emas, 19 medali perak, dan 26 medali perunggu.

Posisi Filipina juga tidak berubah di klasemen sementara setelah mereka menambah empat medali emas pada Sabtu. Filipina yang menghuni posisi kelima total telah mendapatkan 15 medali emas, 22 medali perak, dan 50 medali perunggu.

Kini, perburuan medali, khususnya emas, akan kembali digelar dengan 16 cabang olahraga (Cabor), yang menggelar perebutan keping medali tertinggi hingga malam WIB.

Dari 16 cabor, total ada 42 medali emas yang diperebutkan, meliputi:

CABOR PEREBUTKAN MEDALI EMAS SEA GAMES 2025 HARI INI

Per, Minggu 14 Desember

-Athletics - 4 Emas

-Badminton - 5 Emas

-Baseball 5 - 1 Emas

-Billiards & Snooker - 1 Emas

-Bowling - 1 Emas

Halaman 1/3
123
Tags:
Medali Emas Sea Games
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
SEA Games 2025
Badminton
Indonesia
Ikuti kami di

