Profil dan Sosok

Sosok Hee Yong Kai Terry, Pebulu Tangkis Singapura Pasangan Gloria di Indonesia Masters 2026

Sosok Hee Yong Kai Terry meramaikan persaingan Indonesia Masters 2026, ia akan berpasangan dengan Gloria di ganda campuran.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Sosok Hee Yong Kai Terry, Pebulu Tangkis Singapura Pasangan Gloria di Indonesia Masters 2026
Instagram @terryykhee
PEBULU TANGKIS SINGAPURA - Sosok Hee Yong Kai Terry meramaikan persaingan Indonesia Masters 2026, ia akan bermain ganda campuran berpasangan dengan pebulu tangkis Tanah Air, yakni Gloria Emanuelle Widjaja. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia Masters 2026 akan dimeriahkan duet beda negara Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja yang bermain di ganda campuran
  • Hee pebulu tangkis berkewarganegaraan Singapura, sedangkan Gloria asli Indonesia
  • Hee/Gloria memanaskan persaingan Indonesia Masters 2026 yang bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 20-21 Januari mendatang

TRIBUNNEWS.COM - Sosok pebulu tangkis berkewarganegaraan Singapura, Hee Yong Kai Terry, mengisi daftar peserta Indonesia Masters 2026.

Di Indonesia Masters 2026, Hee akan bermain ganda campuran berpasangan dengan pebulu tangkis Tanah Air, yakni Gloria Emanuelle Widjaja.

Gloria bukanlah pemain pelatnas, ia saat ini berada di bawah naungan PB Djarum.

Hee/Gloria siap memanaskan persaingan ganda campuran di Indonesia Masters 2026 (Super 500) yang bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 20-21 Januari mendatang.

Lantas, seperti apa sosok Hee Yong Kai Terry?

Hee Yong Kai Terry merupakan pebulu tangkis berkewarganegaraan Singapura kelahiran 6 Juli 1995.

Dalam laman resmi Federasi Badminton Dunia (BWF), Hee Yong Kai Terry sudah melakoni karier badminton sejak 2012 mulai dari level junior.

Hee Yong Kai Terry membawa nama Singapura di BWF World Junior Mixed Team Championships 2012 dengan bermain rangkap di sektor ganda putra dan ganda campuran.

PENCARI BAKAT - Pebulutangkis Gloria Emanuelle Widjaja saat ditemui awak media di sela Audisi Umum PB Djarum 2025 di GOR Djarum, Jati, Kudus, Senin (8/9/2025). Pada tahun ini, Gloria ditunjuk menjadi satu di antara anggota pencari bakat bagi para peserta audisi yang memperebutkan kesempatan menjadi atlet binaan klub PB Djarum.
PENCARI BAKAT - Pebulutangkis Gloria Emanuelle Widjaja saat ditemui awak media di sela Audisi Umum PB Djarum 2025 di GOR Djarum, Jati, Kudus, Senin (8/9/2025). Gloria akan berpasangan dengan Hee Yong Kai Terry  yang merupakan pebulu tangkis berkewarganegaraan Singapura di Indonesia Masters 2026. (olan/tribunnews)

Kemudian pada 2013, Hee Yong Kai Terry sudah masuk level senior dan diikutkan ke sejumlah turnamen bergengsi.

Hee Yong Kai Terry ikut Badminton Asia Championships 2013, Singapore Open 2013, dan Indonesia Open 2013 dengan bermain rangkap di sektor ganda putra dan ganda campuran.

Di ganda putra, Hee Yong Kai Terry dipasangkan dengan Loh Kean Hean.

Lalu di ganda campuran, Hee Yong Kai Terry berpasangan dengan Tan Wei Han Jessica.

Hanya saja memang, hasil yang ditorehkan Hee Yong Kai belum begitu bagus, ia selalu kandas di babak-babak awal.

Karier Hee Yong Kai Terry masih belum ada kemajuan, ia yang selalu main rangkap belum bisa meraih prestasi sepanjang turnamen musim 2014 hingga 2021.

Masuk musim 2022, Hee Yong Kai Terry berhasil membuat gebrakan saat bermain ganda campuran.

Hee/Tan berhasil menjuarai India Open 2022 (Super 750) dan Orleans Masters 2022 (Super 500).

Halaman 1/3
123
Tags:
Hee Yong Kai Terry
Sosok Hee Yong Kai Terry
Gloria Emanuelle Widjaja
Indonesia Masters 2026
Badminton
