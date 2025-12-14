Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Atlet Taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo Sumbang 1 Medali Emas SEA Games 2025 di Thailand

Atlet Taekwondo Indonesia kembali menorehkan prestasi pada SEA Games ke-33 Tahun 2025 di Thailand

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Atlet Taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo Sumbang 1 Medali Emas SEA Games 2025 di Thailand
HO/IST
SEA GAMES - Arya Danu Susilo meraih medali emas taekwondo U74 kg pada babak final usai mengalahkan atlet Taekwondo dari Vietnam, di Fashion Island Hall di Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Atlet Taekwondo Indonesia berhasil meraih total 10 medali pada SEA Games ke-33 di Thailand, terdiri dari 2 emas, 2 perak, dan 6 perunggu.
  • Medali emas diraih dari kategori Poomsae Putra serta Kyorugi U74 kg melalui Arya Danu Susilo yang menang di final setelah mengalahkan atlet Vietnam di Bangkok.
  • Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampubolon, menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas capaian para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atlet Taekwondo Indonesia kembali menorehkan prestasi pada SEA Games ke-33 Tahun 2025 di Thailand dengan meraih 10 medali, 2 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu dari kategori Poommsae  Putra  

Dan juara Kyorugi U 74 kg Arya Danu Susilo meraih medali emas taekwondo U74 kg pada babak final usai mengalahkan atlet Taekwondo dari Vietnam, di Fashion Island Hall di Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12/2025).

Para atlet peraih medali pada kejuaraan taekwondo SEA Games ke-33 di Thailand yaitu:

Dua Emas : Poommsae Putra (M. Rizal, M. Alfi,  M. Hafizh) dan kategori Kyorugi U 74 Arya Danu Susilo (U74 kg).

Dua Perak : Aziz Tumakaka (U54 kg.) dan Raihan Fadhila (U87 kg.).

Rekomendasi Untuk Anda

Enam Perunggu : Ni Kadek Heni (U46 kg.), Winda Dwi Putri (U49 kg.), Osanando Naufal (U80 kg.), Megawati Tamesti (U53 kg.), Silvana Lamanda (U57 kg.) dan M. Bassam Raihan (U63 kg.)

Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. selaku Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) dan juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI menyampaikan sangat bangga dan bahagia atas prestasi atlet Taekwondo Indonesia pada event bergengsi SEA Games 2025 di Thailand. 

Update Klasemen Medali SEA Games 2025

Minggu, 14 Desember, Pukul 10.50 WIB

1. Thailand - 95 emas, 60 perak, 39 perunggu

2. Indonesia - 32 emas, 47 perak, 36 perunggu

3. Vietnam - 30 emas, 29 perak, 54 perunggu

4. Singapura - 19 emas, 19 perak, 25 perunggu

5. Malaysia - 16 emas, 15 perak, 48 perunggu

6. Filipina - 15 emas, 23 perak, 52 perunggu

7. Myanmar - 2 emas, 12 perak, 16 perunggu

8. Laos - 2 emas, 3 perak, 13 perunggu

9. Brunei Darussalam - 0 emas, 1 perak, 4 perunggu

10. Timor Leste - 0 emas, 0 perak, 2 perunggu

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Taekwondo
emas
SEA Games 2025
Richard Tampubolon
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

PBSI Penuhi Target Menpora Raih 2 Emas di SEA Games 2025, Badminton Indonesia Bisa Tambah Medali

PBSI Penuhi Target Menpora Raih 2 Emas di SEA Games 2025, Badminton Indonesia Bisa Tambah Medali

Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Indonesia Tambah Medali Emas Lewat Golf hingga Badminton

Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Indonesia Tambah Medali Emas Lewat Golf hingga Badminton

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas