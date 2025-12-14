Atlet Taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo Sumbang 1 Medali Emas SEA Games 2025 di Thailand

Ringkasan Berita: Atlet Taekwondo Indonesia berhasil meraih total 10 medali pada SEA Games ke-33 di Thailand, terdiri dari 2 emas, 2 perak, dan 6 perunggu.

Medali emas diraih dari kategori Poomsae Putra serta Kyorugi U74 kg melalui Arya Danu Susilo yang menang di final setelah mengalahkan atlet Vietnam di Bangkok.

Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampubolon , menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas capaian para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atlet Taekwondo Indonesia kembali menorehkan prestasi pada SEA Games ke-33 Tahun 2025 di Thailand dengan meraih 10 medali, 2 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu dari kategori Poommsae Putra

Dan juara Kyorugi U 74 kg Arya Danu Susilo meraih medali emas taekwondo U74 kg pada babak final usai mengalahkan atlet Taekwondo dari Vietnam, di Fashion Island Hall di Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12/2025).

Para atlet peraih medali pada kejuaraan taekwondo SEA Games ke-33 di Thailand yaitu:

Dua Emas : Poommsae Putra (M. Rizal, M. Alfi, M. Hafizh) dan kategori Kyorugi U 74 Arya Danu Susilo (U74 kg).

Dua Perak : Aziz Tumakaka (U54 kg.) dan Raihan Fadhila (U87 kg.).

Enam Perunggu : Ni Kadek Heni (U46 kg.), Winda Dwi Putri (U49 kg.), Osanando Naufal (U80 kg.), Megawati Tamesti (U53 kg.), Silvana Lamanda (U57 kg.) dan M. Bassam Raihan (U63 kg.)

Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M. selaku Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI) dan juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI menyampaikan sangat bangga dan bahagia atas prestasi atlet Taekwondo Indonesia pada event bergengsi SEA Games 2025 di Thailand.

Update Klasemen Medali SEA Games 2025

Minggu, 14 Desember, Pukul 10.50 WIB

1. Thailand - 95 emas, 60 perak, 39 perunggu

2. Indonesia - 32 emas, 47 perak, 36 perunggu

3. Vietnam - 30 emas, 29 perak, 54 perunggu

4. Singapura - 19 emas, 19 perak, 25 perunggu

5. Malaysia - 16 emas, 15 perak, 48 perunggu

6. Filipina - 15 emas, 23 perak, 52 perunggu

7. Myanmar - 2 emas, 12 perak, 16 perunggu

8. Laos - 2 emas, 3 perak, 13 perunggu

9. Brunei Darussalam - 0 emas, 1 perak, 4 perunggu

10. Timor Leste - 0 emas, 0 perak, 2 perunggu