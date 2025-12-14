Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Alwi Farhan Mengamuk, Sabet Emas & Gilas Ubed Skor Afrika

Ringkasan Berita: Alwi Farhan sukses merebut emas tunggal putra SEA Games 2025 setelah mengalahkan rekan senegaranya, Moh Zaki Ubaidillah, lewat duel rubber game di Thailand.

Sempat kalah di gim pertama , Alwi bangkit dan tampil dominan di dua gim berikutnya, termasuk kemenangan telak 21-8 yang warnanya skor Afrika.

Indonesia juga mengamankan perak dari ganda putri lewat Febriana/Meilysa, sementara ganda putra masih berpeluang menambah emas menghadapi unggulan Malaysia.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final badminton SEA Games 2025 nomor perorangan sektor tunggal putra, Alwi Farhan berhasil menyabet medali emas, pada Minggu (14/12/2025) siang WIB.

Menghadapi rekan senegaranya, Moh Zaki Ubaidillah, Alwi Farhan tampil mengamuk dalam duel sengit yang harus dituntaskan lewat rubber game.

Berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, pertandingan berakhir dengan skor 13-21, 21-8, dan 21-12 untuk kemenangan Alwi Farhan.

Pada laga ini, sejatinya Alwi Farhan tertinggal lebih dulu di gim pertama.

Namun setelah itu ia mampu mengamuk di set kedua dan ketiga.

Bahkan, Alwi Farhan mampu menang cukup telak alis skor afrika di set kedua.

PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025). (HO/IST/Dok: PBSI)

Sebelumnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari mampun menyumbang medali perak dari sektor ganda putri.

Ana/Trias meraih perak setelah takluk dari pasangan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralithaaran.

Setelah ini, masih terdapat ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi yang akan menghadapi unggulan nomor satu asal Malaysia, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik untuk memperebutkan medali emas.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan memulai pertandingan gim pertama dengan percaya diri.

Ia langsung melakukan serangan-serangan tajam ke arah Ubed dan mampu unggul 2-0 terlebih dahulu.

Farhan pun tampak domininan di awal pertandingan gim pertama.

Belum ada rally-rally panjang yang tercipta, namun Alwi Farhan mampu terus memimpin hingga 5-2.

Namun setelah itu, tampaknya permainan Ubed mulai panas.