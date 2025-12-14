Kawinkan Emas Tim Beregu, Tenis Indonesia Ulang Sejarah 24 Tahun di SEA Games Thailand 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cabang olahraga tenis menorehkan prestasi bersejarah di SEA Games Thailand 2025. Tim beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas, sekaligus mengulang capaian yang terakhir kali diraih 24 tahun silam.

Terakhir kali tim beregu tenis putra dan putri berhasil meraih medali emas bersamaan pada SEA Games 2001 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kala itu tim beregu putra diwakili Suwandi, Peter Handoyo, Bonit Wiryawan dan Sulistyo Wibowo. Sedangkan tim putri diperkuat Wyne Prakusya, Romang Tedjakusuma, Yayuk Basuki dan Angelique Widjaja.

Di SEA Games Thailand 2025, medali emas beregu putri dipastikan setelah Indonesia menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor 2-1.

Jalannya Pertandingan Final Tim Putri

Pada partai pertama, Priska Madelyn Nugroho harus mengakui keunggulan Mananchaya Sawangkaew dengan skor 2-6, 4-6.

Tim Indonesia kemudian menyamakan kedudukan lewat Janice Tjen yang tampil solid saat mengalahkan Lanlana Tararudee dengan skor 4-6, 6-3, 6-3.

Penentuan juara akhirnya ditentukan di partai ganda, ketika pasangan Janice Tjen/Aldila Sutjiadi menunjukkan ketenangan dan konsistensi untuk menang dua set langsung 7-5, 7-5 atas duet Sawangkaew/ Peangtarn Plipuech.

“Pertandingannya tidak mudah dan sangat ketat. Tapi kami berusaha bermain enjoy dan saling menguatkan. Medali emas ini kami persembahkan untuk Indonesia, tim, keluarga, dan semua yang telah mendukung kami. Pastinya senang, dapat bonus juga jadi lebih senang lagi,” ungkap Aldila.

Buat Janice Tjen, Thailand 2025 jadi debutnya di SEA Games mewakili Tim Indonesia. Tampil perdana dan pulang membawa medali emas, menambah makna tersendiri buat petenis Indonesia pertama yang lolos ke babak utama Grand Slam selama 21 tahun terakhir tersebut.

“Medali emas ini sangat berarti bagi saya karena ini SEA Games pertama yang saya ikuti. Saya bersyukur bisa meraih emas dan mencetak prestasi bersama Tim Indonesia yang solid dan kompak,” tutur Janice.

Perjuangan Dramatis Tim Putra

Sementara itu, emas beregu putra juga diraih melalui perjuangan tak kalah dramatis.

Di partai pembuka, Justin Barki harus menyerah dari Kasidit Samrej dengan skor 7-6, 4-6, 3-6.

Rifqi Fitriadi kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menumbangkan Maximus Jones lewat pertarungan ketat tiga set 6-3, 4-6, 7-6.