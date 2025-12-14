Hasil Semifinal Voli SEA Games 2025: Indonesia Dibungkam Thailand, Megawati Cs Kalah 3-0

TRIBUNNEWS.COM - Hasil semifinal voli SEA Games 2025, timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Thailand tiga set langsung, Minggu (14/12/2025) sore.

Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan Thailand dari set ke set. Sempat memberikan perlawanan sengit di awal set, namun Megawati dan kolega kehilangan momentum.

Permainan timnas voli putri Indonesia dapat dibaca dengan baik oleh pemain Thailand, block yang mereka lakukan juga tak jarang menghasilkan poin.

Hingga akhirnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailan 25-15, 25-21, 25-15.

Dengan hasil ini, Thailand akan menghadapi Vietnam di babak final voli SEA Games 2025, sementara Indonesia akan berebut medali perunggu melawan Filipina.

Filipina juga meraih kekalahan 3-0 dari Vietnam, 25-17, 25-14, 25-17.

VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. (Dok. SAVA Volley)

Jalannya Pertandingan

Di awal set pertama, tim voli putri Indonesia mampu mengimbangi Thailand dengan perolehan poin 5 sama.

Setelah itu, Megawati dan kolega sempat menjaga jarak dengan menghasilkan dua poin untuk menjadikan kedudukan 7-5.

Namun begitu, Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

Laga kian menarik, untuk pertama Thailand unggul atas Indonesia. Spike keras dari pemain Thailand gagal diblok oleh pemain Indonesia, skor 11-10.

Thailand perlahan menjauh dari kejaran Indonesia. Spike Mediol Stiovanny beberapa kali gagal membuahkan poin. Yang pertama terlalu melebar keluar lapangan dan berikutnya dapat diblok oleh pemain Thailand.

Indonesia kini tertinggal empat poin dari Thailand, 16-12 dan jeda time out.

Setelah itu, Thailand menghaslkan 3 poin beruntun sebelum Megawati ditarik keluar dan digantikan dengan Ajeng.

Thailand memimpin 19-12.

Tim voli putri Indonesia kian sulit mengejar ketertinggalan dari Thailand.