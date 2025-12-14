Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Sabar/Reza Sabet Medali Emas Usai Gasak Unggulan Malaysia

Ringkasan Berita: Sabar/Reza berhasil menyabet medali emas SEA Games 2025 di sektor perorangan ganda putra, Minggu (14/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final badminton SEA Games 2025 nomor perorangan sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil menyabet medali emas untuk Indonesia, Minggu (14/12/2025).

Medali emas ini didapat Sabar/Reza saat menghadapi pasangan unggulan pertama dari Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di partai final.

Berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, pertandingan berakhir dengan skor 21-14, 21-17.

Di gim kedua berlangsung ketat, namun kombinasi serangan tajam dan pertahanan rapat membuat Sabar/Reza terus memimpin hingga interval 11-10.

Konsistensi permainan membawa Sabar/Reza menang 21-17, sekaligus memastikan medali emas ganda putra bagi Indonesia di SEA Games 2025.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Tim beregu putra Indonesia berhasil lolos ke final setelah menang 3-1. (Dok. PBSI)

Selain itu, kemenangan ini juga membuat Sabar/Reza mempertegas dominasi atas Chia/Soh setelah sebelumnya juga mampu mengalahkan ganda putra Malaysia ranking dua dunia tersebut di partai final beregu putra.

Kini Badminton Indonesia berhasil mengoleksi tiga medali emas di SEA Games 2025 melalui sektor beregu putra, Alwi Farhan (sektor perorangan tunggal putra), dan Sabar/Reza (ganda putra).

Jalannya Pertandingan

Peratrungan cukup sengit langsung tersaji di awal gim pertama antara Sabar/Reza dan Chia/Soh.

Keduanya saling berbalas smash keras dan berlangsung sengit hingga imbang 3-3.

Namun setelah itu, Sabar/Reza mampu menjauh setelah mendapatkan tiga angka beruntun hingga unggul 6-3.

Sayangnya tiga kali sekalahan beruntun yang dilakukan Moh Reza Pahlevi membuat skor imbang 6-6.

Permainan Sabar/Reza yang terlihat tergesa-gesa membuat skor masih sengit 9-9.

Untungnya, setelah itu ganda putra Indonesia ranking 8 dunia itu mampu mendapat dua angka dan unggul 11-9 di interval gim pertama.