SEA Games 2025

Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari

Skuad badminton Indonesia memastikan juara umum bulutangkis SEA Games 2025 usai panen emas dan mengungkuli Thailand serta Malaysia di klasemen akhir.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari
Dok. PBSI
JUARA UMUM - Aksi ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat mampu menembus semifinal badminton SEA Games 2025, pada Sabtu (13/12/2025). Sabar/Reza berhasil menyabet medali emas serta membawa Indonesia meraih juara umum di SEA Games 2025 

Ringkasan Berita:
  • Skuad Badminton Indonesia memastikan juara umum bulutangkis SEA Games 2025 usai meraih tiga emas, tiga perak, dan empat perunggu, sekaligus melampaui target Menpora.
  • Tiga emas Indonesia datang dari beregu putra, tunggal putra Alwi Farhan, dan ganda putra Sabar/Reza , mengungguli Thailand lewat perolehan perak dan perunggu.
  • Malaysia tampil mengecewakan dengan hanya satu emas dari ganda putri, sementara unggulan ganda putra Chia/Soh dua kali kalah dari Sabar/Reza.

 

TRIBUNNEWS.COM - Tim badminton Indonesia berhasil mempertahankan predikat juara umum di SEA Games 2025

Kepastian ini didapat setelah dua wakil badminton Indonesia mendapat dua medali emas di sektor perorangan, pada Minggu (14/12/2025) sore.

Tambahan beberapa medali dari sektor perorangan hari ini membuat Indonesia juara umum dan mengungguli sang tuan rumah, yakni Thailand.

Jika ditotal, tim Merah Putih mendapatkan koleksi 3 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu di ajang badminton beregu dan perorangan SEA Games 2025.

Sehingga perolehan ini sudah melebihi dari target Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang menargetkan dua medali emas untuk skuad badminton Indonesia.

SEA GAMES 2025 - Tim putra bulutangkis Indoensia bersiap tampil menghadapi Malaysia pada laga final SEA Games 2025 yang bergulir pada Rabu (10/12/2025) di Thammasat University Rangsit Campus, Thailand.
SEA GAMES 2025 - Tim putra bulutangkis Indoensia bersiap tampil menghadapi Malaysia pada laga final SEA Games 2025 yang bergulir pada Rabu (10/12/2025) di Thammasat University Rangsit Campus, Thailand. (HO/IST/Dok: PBSI)
Awalnya, tim badminton Indonesia telah memastikan medali emas lewat sektor beregu putra setelah mengalahkan Malaysia, pada Rabu, (10/12).

Kala itu, Alwi Farhan dkk sukses menumbangkan tim putra Malaysia di partai final dengan skor 3-0.

Kemudian koleksi emas tim badminton Indonesia kembali bertambah melalui sektor perorangan.

Alwi Farhan menyabet emas dari sektor tunggal putra setelah menggasak rekan senegaranya Moh Zaki Ubaidillah.

Lalu, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menambah emas untuk Indonesia setelah mengalahkan unggulan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Koleksi tiga medali emas Indonesia ini menyamai milik Thailand yang finis di urutan kedua klasemen Badminton SEA Games 2025.

PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan  Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025).
PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan  Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025). (HO/IST/Dok: PBSI)

Baca juga: Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indoneisa Mengemas 35 Medali Emas

Thailand juga menyabet tiga medali emas lewat sektor tim beregu putri, kemudian ditambah tunggal putri dan ganda campuran di sektor perorangan.

Meski memiliki koleksi emas yang sama, tim badminton Indonesia berhak menjadi juara umum karena unggul medali perak atas Thailand.

Indonesia memiliki tiga perak sedangkan Thailand hanya memiliki dua perak saja.

Tags:
SEA Games 2025
Hasil Badminton SEA Games 2025
Indonesia
Badminton
Thailand
Malaysia
Medali Emas Sea Games
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
