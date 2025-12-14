OSO: Masuki Usia 58 Tahun, KKI Bina 9,5 Juta Anggota

Ringkasan Berita: Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan

Pengurus Pusat KKI periode 2025-2030 ditetapkan lewat Surat Keputusan Nomor 01/PP-KKI/X/V/2025

OSO menyebut, momen pelantikan pengurus baru sebagai hari kebangkitan KKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan.

Pengukuhan berlangsung di OSO Sports Center, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Minggu (14/12/2025).

Prosesi pengukuhan dihadiri Ketua Dewan Pembina KKI, Aburizal Bakrie, Guru Besar KKI asal Jepang, Sensei Matsuzaki, Dewan Guru dan Dewan Sabuk Hitam KKI, serta seluruh pengurus provinsi KKI se-Indonesia.

Pengurus Pusat KKI periode 2025-2030 ditetapkan lewat Surat Keputusan Nomor 01/PP-KKI/X/V/2025.

Dalam surat tersebut, Dewan Pembina KKI diisi oleh Aburizal Bakrie, Jendral TNI Agus Subiyanto, dan Komjen Pol (Purn) Gories Mere. Di jajaran Penasehat, Sangga Rustandi, Mayjen TNI (Purn) Suyanto, Mayjen TNI (Purn) Moch Takuyasa Wiriawan, dan Mayjen TNI (Purn) Abdul Salam.

Sementara sebagai Ketua Umum yakni Oesman Sapta (OSO), Sekretaris Jenderal Mayjen TNI (Purn) Gregorius Henu Basworo, Bendahara Umum Hendri Wijaya, dan jajaran pengurus pusat lainnya. Di posisi Guru Besar, Souke Horyu Shinya Matsuzaki.

"Apakah siap menjalankan tugas?" tanya Ketua Dewan Pembina KKI, Aburizal Bakrie. "Siap," jawab jajaran pengurus yang dikukuhkan serempak.

Selanjutnya, Aburizal Bakrie menyerahkan bendera Pataka KKI kepada Ketua Umum Oesman Sapta.

Dalam sambutannya, OSO menyebut, momen pelantikan pengurus baru sebagai hari kebangkitan KKI. Di usia yang telah mencapai 58 tahun, urai dia, KKI telah memberi banyak sumbangsih di kancah nasional hingga mancanegara.

"Saya bangga kepada kalian semua. Utamanya, yang datang dari berbagai daerah. Saat ini, KKI sudah berusia 58 tahun, dan kita sekarang punya 9,5 juta anggota," kata OSO mengawali sambutan.

OSO bercerita, di awal berdirinya KKI, anggotanya hanya hitungan jari. Di antaranya, Alm. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Aburizal Bakrie, Oesman Sapta dan beberapa tokoh lain.

"Latihan pertama di Bandung, di rumah Pak Aburizal Bakrie. Maka pantas dan tepat Pak Aburizal jadi Pembina KKI," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, KKI menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Kebangkitan KKI ditunjukkan dengan mendidik anak bangsa untuk berdisiplin dan berolahraga.