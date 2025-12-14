Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 hingga Minggu Malam, Indonesia Unggul 5 Medali Emas dari Vietnam

Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Minggu (14/12/2025) pukul 21.05 WIB, Indonesia unggul 5 medali emas dari Vitnam di posisi 3.

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Klasemen Medali SEA Games 2025 hingga Minggu Malam, Indonesia Unggul 5 Medali Emas dari Vietnam
Instagram @badminton.ina
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan meraih medali emas badminton SEA Games 2025 di nomor individu, Minggu (14/12/2025). Indonesia hingga pukul 21.05 WIB sudah mengoleksi 39 medali emas, unggul 5 medali emas dari Vietnam. 

Ringkasan Berita:
  • Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia unggul 5 medali emas dari Vietnam yang berada di posisi 3.
  • Thailand kukuh di puncak klasemen hingga Minggu (14/12/2025) pukul 21.05 dengan koleksi 129 medali emas.
  • Alwi Farhan dan Sabar/Reza kawinkan medali emas beregu dan individu badminton SEA Games 2025.

 

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Minggu (14/12/2025) pukul 21.05 WIB Indonesia masih berada di atas Vietnam berdasarkan website resmi SEA Games 2025.

Hingga waktu di atas, Indonesia sudah mengumpulkan total 39 medali emas. Ada delapan penambahan medali dari hari sebelumnya (31 medali).

Begitu juga dengan medali perak dan medali perunggu. Secara keseluruhan, Indonesia sudah menghasilkan 145 medali.

Jumlah tersebut cukup jauh dengan Vietnam yang berada di urutan ketiga dengan total 129 medali.

Rinciannya adalah 34 medali emas, 32 perak, dan 63 perunggu.

Sementara Thailand kukuh di puncak klasemen dengan tambahan 37 medali emas dari hari sebelumnya.

Thailand sudah menghasilkan 251 medali dengan rincian 129 emas, 76 perak, dan 46 perunggu.

Perolehan medali SEA Games 2025 hingga Minggu malam
Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Minggu (14/12/2025) pukul 21.05 WIB. Indonesia berada di posisi 2 dengan koleksi 39 emas, selisih 5 angka dari Vietnam yang berada di posisi 3. Penambahan 8 medali dari hari sebelumnya.

Tambahan Medali Indonesia

Beberapa sorotan menarik dari tambahan medali Indonesia di SEA Games 2025 hari ini, Minggu (14/12).

Mulai dari Wushu, Badminton, hingga angkat berat.

Badminton meraih dua medali emas dari 3 kemungkinan yang bisa didapatkan hari ini.

Baca juga: Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indoneisa Mengemas 35 Medali Emas

Medali pertama dari nomor individu sektor tunggal putra dipersembahkan oleh Alwi Farhan yang mengatasi rekan senegaranya, Moh Zaki Ubaidillah (medali silver).

Melihat keduanya tampil di final individu badminton SEA Games 2025 dan mendapat medali dari laga final seakan menjadi harapan baru bagi badminton Indonesia di masa depan.

Alwi Farhan saat memenangkan medali emas SEA Games 2025 baru berusia 20 tahun, sementara Ubed dua tahun lebih muda darinya.

Selain Alwi Farhan, Sabar/Reza juga berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia setelah mengalahkan wakil Malaysia unggulan pertama, Chia/Soh.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Medali SEA Games
Klasemen Medali SEA Games 2025
Kontingen Indonesia
