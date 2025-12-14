14 Tim Muda dari Tiga Negara Ikuti Turnamen Baseball Asia Koshien 2025 di Jakarta



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jakarta kembali menjadi tuan rumah Asia Koshien 2025, turnamen baseball usia muda paling prestisius di Asia Tenggara. Ajang ini akan digelar pada 13–20 Desember 2025 di Stadion Baseball Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, serta Jakarta International Baseball Arena, Rawamangun.

Tahun ini, Asia Koshien diikuti oleh 14 tim dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sekaligus menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan baseball usia dini di kawasan Asia.

Sebagai turnamen yang mengadaptasi semangat legendaris Koshien Jepang, Asia Koshien 2025 merupakan ajang baseball U-18 yang mempertemukan tim-tim sekolah terbaik Asia dalam kompetisi tingkat elite selama satu pekan.

Selain menjadi panggung unjuk kemampuan atlet muda, turnamen ini juga berfungsi sebagai wadah pertukaran budaya, pembentukan karakter, serta pemberdayaan generasi muda.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Asia Koshien di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa turnamen ini memiliki arti strategis bagi masa depan baseball nasional.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas semangat, pengorbanan, komitmen, dan ketulusan Bapak/Ibu sekalian dalam pembinaan cabang olahraga baseball di Indonesia. Asia Koshien merupakan kompetisi prestisius yang mempertemukan generasi muda terbaik Asia Tenggara dalam satu arena pertandingan, dan KONI Pusat menyambut baik kehadirannya,” ujar Marciano.

Marciano menambahkan, kepercayaan untuk kembali menjadi tuan rumah merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia.

“Tahun 2025 memiliki makna penting karena Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya. Ini merupakan pengakuan regional terhadap perkembangan baseball Indonesia. Momentum ini menunjukkan bahwa Indonesia menapaki langkah yang semakin kuat menuju kejayaan baseball Asia Tenggara, bersama PB Perbasasi sebagai lokomotif utamanya,” jelas Marciano

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa para juara nasional merupakan aset masa depan Indonesia.

"Atlet-atlet terbaik dari kompetisi nasional inilah yang akan mewakili Indonesia dalam single event maupun multi event internasional,” pungkasnya.

Dari sisi penyelenggara, Ketua Komite Asia Koshien, Shogo Shibata, menegaskan bahwa turnamen ini terus berkembang menjadi fenomena regional.

"Kami sangat senang dapat kembali ke Indonesia. Apa yang awalnya merupakan sebuah gagasan berani telah tumbuh menjadi fenomena Asia Tenggara. Reputasi Asia Koshien yang terus meningkat telah menarik minat tim-tim terbaik kawasan, dan tahun 2025 menjadi lompatan terbesar dalam sejarah turnamen ini,” ujar Shogo Shibata,

Sementara itu, Ketua Umum Garuda Baseball Softball Club, Irsyad Prawiradilaga, menilai Asia Koshien sebagai energi baru bagi perkembangan baseball Indonesia.