Turnamen Footgolf Indonesia Open: Komedian Oki Rengga Mengaku Ketagihan, Mau Jadi Atlet Profesional

Oki Rengga yang mempunyai latar belakang sebagai pesepakbola memang kerap mengikuti pertandingan footgolf.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Turnamen Footgolf Indonesia Open: Komedian Oki Rengga Mengaku Ketagihan, Mau Jadi Atlet Profesional
Tribunnews.com/Abdul Majid
TENDANG BOLA KE LUBANG - Seorang peserta footgolf bersiap menendang bola dengan target sebuah lubang di lapangan. Turnamen Footgolf Indonesia Open 2025 diselenggarakan di Palm Hill Golf Club, Sentul, Bogor, Minggu (14/12/2025). 

Turnamen Footgolf Indonesia Open: Komedian Oki Rengga Mengaku Ketagihan, Mau Jadi Atlet Profesional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, SENTULTurnamen footgolf bertajuk Indonesia Open resmi bergulir di Palm Hill Golf Club, Sentul, Bogor, Minggu (14/12/2025).

Turnamen ini turut diikuti para peserta dari Malaysia.

Apa itu Footgolf?

Olahraga ini adalah olahraga hibrida gabungan sepak bola dan golf.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Indonesia Tambah Medali Emas Lewat Golf hingga Badminton

Pada olahraga ini, pemain menendang bola sepak (ukuran 5) ke dalam lubang yang lebih besar di lapangan golf dengan jumlah tendangan sesedikit mungkin, mengganti tongkat golf dengan kaki dan mengadopsi sebagian besar aturan serta terminologi golf seperti "par," "tee box," dan "bunker".

Tujuannya sama dengan golf, yaitu menyelesaikan lubang dengan pukulan paling sedikit, namun menggunakan kaki sebagai pengganti stik. 

Amrit Punjabi selaku Ketua Umum Federasi Footgolf Indonesia mengatakan bahwa turnamen ini diadakan guna mensosialisasikan dan memperkenalkan olahraga footgolf ke masyarakat Indonesia.

“Ya, tentunya untuk memberitahu ke semua masyarakat sebetulnya kalau ada olahraga footgolf ini. Itu yang paling pertama tentunya awareness-nya penting banget. Dan supaya membuat orang-orang juga ingin mencoba begitu ya,” ujar Amrit Punjabi seusai mengikuti turnamen.

“Karena kita tahu Indonesia ini kan memang negara gila bola ya. Semua memang suka banget sama sepak bola. Ini menjadi satu alternatif lain,” sambungnya.

Sejauh ini, olahraga Footgolf baru diadakan di dua lokasi di Indonesia, yakni di Batam dan di Palm Hill Golf Club.

Amrit pun berharap ke depan akan ada lagi venue-venue golf yang turut menyediakan olahraga footgolf.

“Kalau lapangan ada satu di Batam. Itu kayaknya sudah lama. Cuma ya berapa banyak orang yang ke Batam ya, Susah kan ya. Jadi ini yang paling pertama dan harapannya tentunya dari sini kita akan banyak ngobrol juga sama Palm Hills untuk membuka lapangan lagi. Harapnya di kota-kota lain,” harap Amrit.

Sementara itu, salah satu peserta dari Malaysia mengaku senang bisa bermain footgolf di Indonesia.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Footgolf
Oki Rengga
Turnamen
Berita Terkini
