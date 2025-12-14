Masuk Tim SEA Games Terakhir, Sabar/Reza Justru Sukses Raih Medali Emas: Singgung Rencana Tuhan



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tampil gemilang dengan meraih medali emas SEA Games usai menaklukkan unggulan pertama asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik secara straight gamem 21-14, 21-17.

Kemenangan ini terasa spesial bagi Sabar/Reza yang masuk skuad SEA Games pada menit-menit terakhir.

Meski demikian, keduanya mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan penampilan solid, baik di nomor individu maupun beregu.

“Pastinya sangat senang dan sangat bersyukur. Ini berkat yang luar biasa karena kami masuk tim SEA Games hitungannya last minute. Tapi kami bisa memberikan penampilan terbaik, baik di individual maupun di tim,” ujar Sabar seusai laga, Minggu (14/12/2025).

Dalam pertandingan ini, Sabar mengakui ada rasa percaya diri saat turun ke lapangan karena rekor pertemuan yang lebih baik atas Aaron/Soh.

Termasuk kemenangan pada final beregu beberapa hari sebelumnya. Namun ia menegaskan dirinya dan Reza tetap menjaga kewaspadaan penuh

“Kami tahu mereka pasti melakukan evaluasi. Jadi tadi kami coba untuk tidak lengah sedikit pun,” ujarnya.

Medali emas ini juga menjadi momen emosional bagi Sabar yang baru merasakan puncak prestasi SEA Games di usia 29 tahun.

Ia menilai setiap atlet memiliki jalan dan waktu masing-masing.

“Saya lihat junior-junior saya di usia belia sudah main SEA Games dan dapat emas. Sementara saya di umur 29. Tapi itu rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya berkat itu,” kata Sabar.

ementara itu, Reza mengaku tak menyangka bisa meraih dua medali emas di ajang ini, mengingat ketatnya persaingan di sektor ganda putra.

“Kami tidak menyangka bisa dapat dua emas karena pasangan Malaysia dan Leo/Bagas juga sangat bagus, mereka pasangan top. Kami hanya mencoba tidak mau kalah di lapangan,” ujar Reza.

Lebih lanjut, Bagi Reza perjalanan menuju emas SEA Games terasa sangat emosional karena harus memulai karier dari bawah hingga akhirnya berdiri di podium tertinggi.

“Ini perjalanan yang benar-benar tidak bisa saya bayangkan. Kami mulai dari bawah, sekarang bisa main SEA Games dan dapat medali emas. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” pungkasnya

Sementara ganda putra lainnya, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mendapatkan medali perunggu.