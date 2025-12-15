Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua Raih 43 Emas, Thailand Tak Terkejar

Ringkasan Berita: Kontingen Indonesia berhasil meraih 43 medali emas di SEA Games 2025 Thailand , menempatkan diri di posisi kedua klasemen sementara dengan total 152 medali.

Cabang bulutangkis, atletik, dan skateboard menjadi penyumbang utama tambahan medali.

Meski Thailand masih unggul jauh di puncak klasemen dengan 132 emas, Indonesia tetap menjaga peluang mempertahankan posisi kedua hingga akhir kompetisi.

TRIBUNNEWS.COM - Kontingen Indonesia berhasil meraih 43 medali emas di ajang SEA Games 2025 Thailand hingga Minggu malam (14/12/2025).

Pencapaian ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara dengan total 152 medali (43 emas, 56 perak, 53 perunggu), di bawah tuan rumah Thailand yang mengoleksi 132 emas.

Indonesia unggul sembilan emas atas Vietnam yang berada di peringkat ketiga.

Cabang bulutangkis menjadi salah satu penyumbang emas terbanyak. Tim beregu putra, tunggal putra, dan ganda putra berhasil menyumbangkan tiga emas.

Alwi Farhan meraih emas tunggal putra setelah mengalahkan kompatriotnya, Moh. Zaki Ubaidillah, dalam laga final sengit.

Sementara pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani menundukkan ganda unggulan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, untuk merebut emas ganda putra.

Cabang atletik juga menambah empat emas melalui Hendro Yap (jalan cepat 20 km putra), Violine Intan Puspita (jalan cepat 20 km putri), Robi Syianturi (marathon putra), dan Odekta Elvina Naibaho (marathon putri).

Tambahan emas lainnya datang dari cabang skateboard nomor street lewat Hutomo Basral Graito yang tampil impresif dengan skor 166,67.

Dengan pencapaian ini, peluang Indonesia untuk mempertahankan posisi kedua klasemen SEA Games 2025 tetap terbuka hingga hari-hari terakhir kompetisi.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas perjuangan para atlet.

Melalui Menpora Erick Thohir, Prabowo berpesan agar seluruh atlet tetap konsentrasi, disiplin, dan membangun kekuatan mental hingga hari terakhir pertandingan.

“Bapak Presiden berterima kasih kepada para peraih medali atas semangat mereka menghadirkan prestasi. Beliau juga menyiapkan bonus Rp 1 miliar bagi setiap peraih emas sebagai bentuk penghormatan bangsa,” ujar Erick seperti dilihat dari laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah berharap semangat juang para atlet terus berkobar demi mengharumkan nama bangsa.

Klasemen Medali Sementara SEA Games 2025

Klasemen medali SEA Games 2025 pada Minggu,15 Desember 2025, pukul 23.59 WIB, menurut laman resmi panitia SEA Games 2025 Thailand.

Thailand: 132 Emas, 78 Perak, 47 Perunggu, dengan total 257 medali