SEA Games 2025: Tunggal Putra Indonesia Berjaya, Alwi Farhan dan Ubed Saling Memuji

Laga final di nomor tunggal putra perorangan ini mengulang momen SEA Games Vietnam 2023 saat Christian Adinata mengalahkan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Alwi dan Ubed saling puji setelah laga final SEA Games 2025 selesai dimainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Dua atlet tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah saling melempar pujian setelah merampungkan SEA Games 2025.

Final tunggal putra SEA Games 2025 di Gymnasium 4, Thammasat University, Minggu (14/12), mempertemukan dua masa depan bulu tangkis Indonesia antara Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed.

Alwi Farhan keluar sebagai pemenang setelah duel tiga gim ketat dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 dan berhak atas medali emas. Sedangkan Ubed harus puas dengan medali perak.

Perlu diketahui, laga final di nomor tunggal putra perorangan ini mengulang momen SEA Games Vietnam 2023.

Kala itu final tunggal putra juga mempertemukan sesama atlet Indonesia, Christian Adinata vs Chico Aura Dwi Wardoyo.

Dua edisi beruntun final all Indonesian menegaskan bahwa regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan di jalur yang tepat.

Bagi Alwi, medali emas ini terasa sangat emosional. Ini merupakan penampilan perdananya di nomor individual SEA Games, setelah pada edisi sebelumnya lebih sering berperan sebagai pelapis.

Ia mengakui perjalanan menuju emas tidak mudah, penuh tekanan dan momen berat sepanjang tahun, namun justru menjadi proses pendewasaan sebagai atlet.

"Gelar ini tidak pernah saya sangka. Banyak momen berat yang saya lewati, tapi saya bersyukur tidak menyerah. Saya masih mau bertahan, belajar, dan survive," ujar Alwi, dikutip dari laman PBSI.

SELEBRASI ALWI FARHAN - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan meraih medali emas badminton SEA Games 2025 di nomor individu, Minggu (14/12/2025). (Instagram @badminton.ina)

Ia juga menyebut peran orang tua, pelatih, hingga psikolog sebagai bagian penting di balik keberhasilannya.

Alwi tak lupa memberikan pujian tinggi kepada lawannya, yang dua tahun lebih muda darinya. Menurutnya, performa Ubed yang baru berusia 18 tahun sangat luar biasa.

"Apa yang dilakukan Ubed itu tidak masuk akal. Dia bermain seperti pemain yang sudah lama berada di level atas," kata Alwi.

Ubed memang mencuri banyak perhatian dalam debut SEA Games-nya. Ia melaju ke final setelah mengalahkan unggulan pertama yang juga merupakan juara dunia 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew.

Saat melawan Alwi, Ubed tampil dominan di gim pertama, memanfaatkan momentum dan tempo permainan untuk merebut kemenangan 21-13.

Namun di gim kedua dan ketiga, Alwi mampu membaca permainan, mengatur energi, dan memaksa Ubed keluar dari ritme terbaiknya.