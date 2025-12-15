Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

SEA Games 2025: Tunggal Putra Indonesia Berjaya, Alwi Farhan dan Ubed Saling Memuji

Alwi Farhan mengalahkan Moh Zaki Ubaidill alias Ubed dengan skor 13-21, 21-8, 21-12. Alwi berhak atas medali emas, sedangkan Ubed medali perak.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in SEA Games 2025: Tunggal Putra Indonesia Berjaya, Alwi Farhan dan Ubed Saling Memuji
Dok. PBSI
GENDONG JUARA - Moh Zaki Ubaidillah (bawah) menggendong Alwi Farhan setelah merampungkan final SEA Games 2025, Minggu (15/12/2025). Alwi Farhan keluar sebagai pemenang setelah duel tiga gim ketat dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 dan berhak atas medali emas. Sedangkan Ubed harus puas dengan medali perak. 

Ringkasan Berita:
  • Alwi Farhan keluar sebagai pemenang setelah duel tiga gim ketat dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 dan berhak atas medali emas. Sedangkan Ubed harus puas dengan medali perak.
  • Laga final di nomor tunggal putra perorangan ini mengulang momen SEA Games Vietnam 2023 saat Christian Adinata mengalahkan Chico Aura Dwi Wardoyo.
  • Alwi dan Ubed saling puji setelah laga final SEA Games 2025 selesai dimainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Dua atlet tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah saling melempar pujian setelah merampungkan SEA Games 2025.

Final tunggal putra SEA Games 2025 di Gymnasium 4, Thammasat University, Minggu (14/12), mempertemukan dua masa depan bulu tangkis Indonesia antara Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed.

Alwi Farhan keluar sebagai pemenang setelah duel tiga gim ketat dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 dan berhak atas medali emas. Sedangkan Ubed harus puas dengan medali perak. 

Perlu diketahui, laga final di nomor tunggal putra perorangan ini mengulang momen SEA Games Vietnam 2023.

Kala itu final tunggal putra juga mempertemukan sesama atlet Indonesia, Christian Adinata vs Chico Aura Dwi Wardoyo. 

Dua edisi beruntun final all Indonesian menegaskan bahwa regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan di jalur yang tepat.

Bagi Alwi, medali emas ini terasa sangat emosional. Ini merupakan penampilan perdananya di nomor individual SEA Games, setelah pada edisi sebelumnya lebih sering berperan sebagai pelapis.

Ia mengakui perjalanan menuju emas tidak mudah, penuh tekanan dan momen berat sepanjang tahun, namun justru menjadi proses pendewasaan sebagai atlet.

"Gelar ini tidak pernah saya sangka. Banyak momen berat yang saya lewati, tapi saya bersyukur tidak menyerah. Saya masih mau bertahan, belajar, dan survive," ujar Alwi, dikutip dari laman PBSI.

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan meraih medali emas badminton SEA Games 2025 di nomor individu, Minggu (14/12/2025). Indonesia hingga pukul 21.05 WIB sudah mengoleksi 39 medali emas, unggul 4 medali dari Vietnam.
SELEBRASI ALWI FARHAN - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan meraih medali emas badminton SEA Games 2025 di nomor individu, Minggu (14/12/2025).  (Instagram @badminton.ina)

Baca juga: Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Alwi Farhan Mengamuk, Sabet Emas & Gilas Ubed Skor Afrika

Ia juga menyebut peran orang tua, pelatih, hingga psikolog sebagai bagian penting di balik keberhasilannya.

Alwi tak lupa memberikan pujian tinggi kepada lawannya, yang dua tahun lebih muda darinya. Menurutnya, performa Ubed yang baru berusia 18 tahun sangat luar biasa.

"Apa yang dilakukan Ubed itu tidak masuk akal. Dia bermain seperti pemain yang sudah lama berada di level atas," kata Alwi.

Ubed memang mencuri banyak perhatian dalam debut SEA Games-nya. Ia melaju ke final setelah mengalahkan unggulan pertama yang juga merupakan juara dunia 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew.

Saat melawan Alwi, Ubed tampil dominan di gim pertama, memanfaatkan momentum dan tempo permainan untuk merebut kemenangan 21-13. 

Namun di gim kedua dan ketiga, Alwi mampu membaca permainan, mengatur energi, dan memaksa Ubed keluar dari ritme terbaiknya.

Halaman 1/3
123
Tags:
SEA Games 2025
Badminton SEA Games 2025
Alwi Farhan
Ubed
Moh Zaki Ubaidillah
Tunggal Putra Indonesia
Emas SEA Games 2025 Jadi Persembahan Terakhir Pewushu Edgar Xavier Marvelo Buat Indonesia

Emas SEA Games 2025 Jadi Persembahan Terakhir Pewushu Edgar Xavier Marvelo Buat Indonesia

Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari

Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari

