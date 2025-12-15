Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Megawati Cs Berebut Perunggu, Aksi Rivan Nurmulki Dkk Dimulai

Ringkasan Berita: Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan melawan Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini akan menyuguhkan laga Timnas voli Indonesia di sektor putra dan putri, Senin (15/12/2025).

Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan melawan Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok.

Laga Indonesia vs Myanmar di cabang olahraga voli indoor SEA Games ini bisa disaksikan secara langsung melalui siaran MNC TV pukul 10.00 WIB.

Laga ini adalah laga pertama Rivan Nurmulki Dkk di SEA Games 2025. Namun demikian, kemenangan di laga ini bisa langsung membuat Timnas voli Indonesia memastikan tempat di semifinal.

Pasalnya, sang lawan Myanmar sebelumnya sudah bertanding melawan Filipina dan kalah 3-0 (23-25, 20-25, 21-25), pada Sabtu (13/12) kemarin.

Grup B yang dihuni Indonesia hanya berisi tiga tim, seiring dengan penarikan diri yang dilakukan Kamboja.

Dengan begitu, setiap tim hanya akan memainkan dua laga selama babak penyisihan fase grup, berbeda dengan grup A yang diisi Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura.

Dengan satu laga yang sudah dimainkan oleh Myanmar, jika mereka kalah melawan Indonesia maka harapan untuk ke semifinal dipastikan tertutup.

Indonesia hanya perlu menang, tak perduli berapapun skornya saat menghadapi Myanmar ini, entah 3-0, 3-1 atau bahkan 3-2.

Setelah Myanmar, Indonesia akan melakoni laga terakhir penyisihan dengan Filipina, untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal dengan status juara grup.

Sementara dari sektor putri, Megawati Hangestri Cs akan melakoni laga perebutan juara ketiga untuk mendapatkan medali perunggu.

Lawan yang dihadapi adalah Filipina yang sama-sama menelan kekalahan di babak semifinal.

Pasukan Alas Filipina sebelumnya kalah 25-17, 25-14, 25-17 dari Vietnam. Sedangkan Indonesia dibungkam tuan rumah Thailand 25-15, 25-21, 25-15.

Jika menang, Indonesia akan mendapatkan perunggu dan menjadi yang keempat kalinya secara beruntun di SEA Games.

Di tiga edisi sebelumnya, yakni SEA Games 2023, 2021 dan 2019, Timnas voli putri selalu meraih medali perunggu dam lawan yang dihadapi juga selalu Filipina.