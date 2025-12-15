Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Megawati Cs Berebut Perunggu, Aksi Rivan Nurmulki Dkk Dimulai

Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini akan menyuguhkan laga Timnas voli Indonesia di sektor putra dan putri, Senin (15/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Megawati Cs Berebut Perunggu, Aksi Rivan Nurmulki Dkk Dimulai
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini akan menyuguhkan laga Timnas voli Indonesia di sektor putra dan putri, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan melawan Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok.
  • Laga Indonesia vs Myanmar di cabang olahraga voli indoor SEA Games ini bisa disaksikan secara langsung melalui siaran MNC TV pukul 10.00 WIB.
  • Dari sektor putri, Megawati Hangestri Cs akan melakoni laga perebutan juara ketiga untuk mendapatkan medali perunggu dengan melawan Filipina.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini akan menyuguhkan laga Timnas voli Indonesia di sektor putra dan putri, Senin (15/12/2025).

Timnas voli putra Indonesia akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan melawan Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok.

Laga Indonesia vs Myanmar di cabang olahraga voli indoor SEA Games ini bisa disaksikan secara langsung melalui siaran MNC TV pukul 10.00 WIB.

Laga ini adalah laga pertama Rivan Nurmulki Dkk di SEA Games 2025. Namun demikian, kemenangan di laga ini bisa langsung membuat Timnas voli Indonesia memastikan tempat di semifinal.

Pasalnya, sang lawan Myanmar sebelumnya sudah bertanding melawan Filipina dan kalah 3-0 (23-25, 20-25, 21-25), pada Sabtu (13/12) kemarin.

Grup B yang dihuni Indonesia hanya berisi tiga tim, seiring dengan penarikan diri yang dilakukan Kamboja.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan begitu, setiap tim hanya akan memainkan dua laga selama babak penyisihan fase grup, berbeda dengan grup A yang diisi Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura.

Dengan satu laga yang sudah dimainkan oleh Myanmar, jika mereka kalah melawan Indonesia maka harapan untuk ke semifinal dipastikan tertutup.

Indonesia hanya perlu menang, tak perduli berapapun skornya saat menghadapi Myanmar ini, entah 3-0, 3-1 atau bahkan 3-2.

Setelah Myanmar, Indonesia akan melakoni laga terakhir penyisihan dengan Filipina, untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal dengan status juara grup.

Baca juga: Klasemen Voli SEA Games 2025 Putra: Rivan Cs Cuma Butuh 1 Kemenangan, Indonesia Dinanti Semifinal

Sementara dari sektor putri, Megawati Hangestri Cs akan melakoni laga perebutan juara ketiga untuk mendapatkan medali perunggu.

Lawan yang dihadapi adalah Filipina yang sama-sama menelan kekalahan di babak semifinal.

Pasukan Alas Filipina sebelumnya kalah 25-17, 25-14, 25-17 dari Vietnam. Sedangkan Indonesia dibungkam tuan rumah Thailand 25-15, 25-21, 25-15.

Jika menang, Indonesia akan mendapatkan perunggu dan menjadi yang keempat kalinya secara beruntun di SEA Games.

Di tiga edisi sebelumnya, yakni SEA Games 2023, 2021 dan 2019, Timnas voli putri selalu meraih medali perunggu dam lawan yang dihadapi juga selalu Filipina.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Hasil Voli SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas Voli Putri Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 hingga Minggu Malam, Indonesia Unggul 5 Medali Emas dari Vietnam

Klasemen Medali SEA Games 2025 hingga Minggu Malam, Indonesia Unggul 5 Medali Emas dari Vietnam

Emas SEA Games 2025 Jadi Persembahan Terakhir Pewushu Edgar Xavier Marvelo Buat Indonesia

Emas SEA Games 2025 Jadi Persembahan Terakhir Pewushu Edgar Xavier Marvelo Buat Indonesia

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas