Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Renang hingga Atletik Tambah Emas, Megawati Cs Berebut Perunggu

Ringkasan Berita: Perburuan medali SEA Games 2025 berlanjut hari ini, Senin (15/12/2025)

Cabor renang hingga atletik berpeluang menambah pundi-pundi medali bagi kontingen Indonesia

Sementara dari cabor lainnya, Timnas voli putri Indonesia yang dikapteni Megawati Hangesri akan melawan Filipina dalam laga perebutan medali perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 hari ini menyuguhkan sederet pertandingan dari sejumlah cabang olahraga (cabor), Senin (15/12/2025).

Termasuk cabor voli indoor yang bakal dilakoni Timnas voli Indonesia baik putra maupun putri.

Untuk Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki dkk bakal melakoni laga perdana di babak fase grup B melawan Myanmar.

Pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs Myanmar bakal berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

Sedangkan untuk Timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri cs akan menjalani laga perebutan medali perunggu melawan Filipina pada pukul 15.00 WIB.

Sementara laga perebutan medali emas voli indoor putri mempertemukan Vietnam vs Thailand pukul 17.00 WIB.

Seluruh pertandingan voli indoor baik putra maupun putri bakal berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok.

RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki

Lalu untuk cabor lain, hari ini akan ada pertandingan renang yang memperebutkan delapan medali emas bertempat di Kolam Renang Sports Authority of Thailand, Bangkok.

Pertandingan renang bakal dimulai dari babak penyisihan dulu yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Lalu berlanjut ke laga final yang berlangsung mulai pukul 18.00 WIB.

Tidak hanya voli indoor dan renang, hari ini juga akan dihelat pertandingan atletik yang memperebutkan 10 medali emas, bertempat di Supachalasai Stadium, Bangkok.

Kemudian juga ada cabor angkat besi yang memperebutkan tiga medali emas, bertempat di Chonburi Sports School.

Diwali dengan pertandingan kelas 63 kg putri yang bakal dimulai pukul 13.00 WIB.

Berlanjut ke kelas 79 kg putra pada pukul 15.00 WIB.

Dan diakhiri dengan pertandingan kelas 69 kg putri pukul 17.00 WIB.

