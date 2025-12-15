Jadwal Badminton Pekan Ini: BWF World Tour Finals 2025 Live TVRI, Rian/Rahmat Main di Kazakhstan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton pekan ini bakal diramaikan agenda BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025.

BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 sama-sama bergulir pada Rabu (17/12/2025) hingga Minggu (21/12/2025).

BWF World Tour Finals 2025 bakal berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Sedangkan Astana International Challenge 2025 siap digelar di Beeline Arena, Kazakhstan.

BWF World Tour Finals 2025 merupakan turnamen Grade 2 yang diadakan setiap akhir tahun, dan hanya diikuti oleh delapan pemain atau pasangan terbaik di lima sektornya.

Sementara Astana International Challenge 2025 merupakan turnamen Grade 3 yang berada di bawah level BWF World Tour Finals 2025.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025).

Di BWF World Tour Finals 2025, akan ada lima wakil Indonesia yang siap beraksi, yakni Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), serta Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran).

Badminton lovers Tanah Air bisa menyaksikan aksi Fajar/Fikri dkk di BWF World Tour Finals 2025 melalui siaran langsung TVRI.

Sedangkan di Astana International Challenge 2025, Indonesia diperkuat 12 wakil, ada pasangan senior Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra) hingga Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).

Gelar wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 dinanti.

Mengingat saat ini, badminton Indonesia tengah diselimuti oleh tren positif.

Terbaru, kontingen badminton Indonesia berjaya di SEA Games 2025 dan Odisha Masters 2025 dengan status sebagai juara umum.

Di SEA Games 2025, tim badminton Indonesia meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bermain di nomor perorangan tunggal putra.

Lalu medali perak diraih oleh tim beregu putri, Muh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari (ganda putri).