Bulu Tangkis

Jadwal Badminton Pekan Ini: BWF World Tour Finals 2025 Live TVRI, Rian/Rahmat Main di Kazakhstan

Jadwal badminton pekan ini ada BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 yang dihelat 17-21 Desember.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Jadwal Badminton Pekan Ini: BWF World Tour Finals 2025 Live TVRI, Rian/Rahmat Main di Kazakhstan
PBSI
RIAN/RAHMAT - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, saat bertanding melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dalam perempat final Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada 17 Oktober 2025. Jadwal badminton pekan ini ada BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 yang dihelat 17-21 Desember. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton pekan ini bakal diramaikan agenda BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025.

BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 sama-sama bergulir pada Rabu (17/12/2025) hingga Minggu (21/12/2025).

BWF World Tour Finals 2025 bakal berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Sedangkan Astana International Challenge 2025 siap digelar di Beeline Arena, Kazakhstan.

BWF World Tour Finals 2025 merupakan turnamen Grade 2 yang diadakan setiap akhir tahun, dan hanya diikuti oleh delapan pemain atau pasangan terbaik di lima sektornya.

Sementara Astana International Challenge 2025 merupakan turnamen Grade 3 yang berada di bawah level BWF World Tour Finals 2025.

Baca juga: Rekap Hasil Odisha Masters 2025: Indonesia Sabet 2 Gelar, Marwan/Aisyah Menangkan Duel Senegara

BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025).
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Jadwal badminton pekan ini ada BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 yang dihelat 17-21 Desember. (Dok. PBSI)
Di BWF World Tour Finals 2025, akan ada lima wakil Indonesia yang siap beraksi, yakni Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), serta Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran).

Badminton lovers Tanah Air bisa menyaksikan aksi Fajar/Fikri dkk di BWF World Tour Finals 2025 melalui siaran langsung TVRI.

Sedangkan di Astana International Challenge 2025, Indonesia diperkuat 12 wakil, ada pasangan senior Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra) hingga Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (ganda putri).

Gelar wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 dan Astana International Challenge 2025 dinanti.

Mengingat saat ini, badminton Indonesia tengah diselimuti oleh tren positif.

Terbaru, kontingen badminton Indonesia berjaya di SEA Games 2025 dan Odisha Masters 2025 dengan status sebagai juara umum.

Baca juga: Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari

Di SEA Games 2025, tim badminton Indonesia meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Medali emas diraih oleh tim beregu putra dan Alwi Farhan yang bermain di nomor perorangan tunggal putra.

Lalu medali perak diraih oleh tim beregu putri, Muh. Zaki Ubaidillah (tunggal putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari (ganda putri).

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/3
123
Tags:
Jadwal Badminton
BWF World Tour Finals 2025
Astana International Challenge 2025
BWF World Tour Finals
Kazakhstan
Indonesia
Live TVRI
