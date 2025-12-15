Hasil Voli SEA Games 2025: Rivan Nurmulki Starter, Indonesia Ungguli Myanmar 25-15 di Set I

Ringkasan Berita: Timnas voli putra Indonesia melakoni laga perdana mereka di SEA Games 2025 dengan melawan Myanmar, Senin (15/12/2025)

Rivan Nurmulki dkk menang atas Myanmar di set pertama dengan skor 25-15

Jika menang atas Myanmar dengan skor berapapun, Timnas voli putra Indonesia sudah dipastikan lolos semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil pertandingan voli SEA Games 2025 set pertama dimenangkan oleh Timnas voli putra Indonesia atas Myanmar, Senin (15/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 25-15.

Di set pertama ini, Timnas voli putra Indonesia tampil solid di berbagai lini.

Rivan Nurmulki hingga Fahri Septian tampil gacor dalam mencetak poin.

Besar harapan, Timnas voli putra Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Apabila menang atas Myanmar, Timnas voli putra Indonesia dipastikan lolos semifinal.

Baca juga: Klasemen Voli SEA Games 2025 Putra: Rivan Cs Cuma Butuh 1 Kemenangan, Indonesia Dinanti Semifinal

TIMNAS VOLI INDONESIA - Skuad Timnas voli putra Indonesia berfoto jelang pertandingan melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025 pada Rabu (18/6/2025). Hasil SEA Games 2025 set pertama diwarnai kemenangan Timnas voli putra Indonesia atas Myanmar, Senin (15/12/2025). (Asianvolleyball)

Jalannya pertandingan

Rekomendasi Untuk Anda

Di set pertama, Jeff Jiang Jie langsung menurunkan Rivan Nurmulki di posisi opposite.

Lalu di posisi setter, ada Jasen Natanael Kilanta sekaligus bertugas sebagai kapten.

Kemudian di posisi middle blocker, ada Hendra Kurniawan dan Tedi Oka Syahputra.

Untuk outside hitter, diisi Boy Arnez Arabi dan Fahri Septian Putratama.

Timnas voli putra Indonesia tertinggal lebih dulu dari Myanmar setelah gagal melakukan penerimaan bola dengan baik.

Tidak berlangsung lama, Timnas voli putra Indonesia langsung bisa menyamakan kedudukan 1-1.

Secara mengejutkan, Myanmar mampu memberikan perlawanan sengit di awal set pertama.

Pertandingan berlangsung cukup sengit, kedua tim saling berbagi poin hingga kedudukan 3-3.

Perlahan tapi pasti, skema serangan dari Timnas voli putra Indonesia mulai terbangun.