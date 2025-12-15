Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal

Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar di laga perdana SEA Games 2025 sekaligus memastikan tiket semifinal, Senin (15/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal
Asianvolleyball
TIMNAS VOLI INDONESIA - Skuad Timnas voli putra Indonesia berfoto jelang pertandingan melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025 pada Rabu (18/6/2025). Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar di laga perdana SEA Games 2025 sekaligus memastikan tiket semifinal, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di SEA Games 2025 dengan mengalahkan Myanmar, Senin (15/12/2025)
  • Skuad asuhan Jeff Jiang Jie menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20)
  • Kemenangan atas Myanmar membuat Timnas voli putra Indonesia lolos ke babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil akhir voli indoor SEA Games 2025 babak penyisihan Grup B dimenangkan Timnas voli putra Indonesia atas Myanmar, Senin (15/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar dengan skor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20).

Kemenangan atas Myanmar membawa Timnas voli putra Indonesia lolos ke babak semifinal.

Kepastian tersebut bersamaan dengan kekalahan beruntun yang dialami Myanmar.

Sebelum kalah dari Timnas voli putra Indonesia, Myanmar takluk dari Filipina dengan skor 0-3 (23-25, 20-25, 21-25), Sabtu (13/12/2025).

Dengan begitu, Myanmar yang sudah tidak punya pertandingan sisa dipastikan gugur.

Sedangkan Timnas voli putra Indonesia dan Filipina berhak melaju ke babak semifinal.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Renang hingga Atletik Tambah Emas, Megawati Cs Berebut Perunggu

RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025).
RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar di laga perdana SEA Games 2025 sekaligus memastikan tiket semifinal, Senin (15/12/2025).

Timnas voli putra Indonesia akan melakoni laga terakhir babak penyisihan melawan Filipina, Selasa (16/12/2025) pukul 12.30 WIB.

Siapa yang menang, otomatis akan mendapat status juara Grup B.

Sesuai regulasi, juara Grup A akan menghadapi runner-up Grup B di semifinal.

Pun dengan juara Grup B akan bentrok melawan runner-up Grup A dalam perebutan tiket final.

Secara garis besar, Timnas voli putra Indonesia difavoritkan melaju ke babak final dan bahkan meraih medali emas SEA Games 2025.

Bukan tanpa alasan, Timnas voli putra Indonesia adalah juara bertahan yang sebelumnya meraih medali emas SEA Games tiga edisi beruntun yakni 2019, 2021, dan 2023.

Baca juga: Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Megawati Cs Berebut Perunggu, Aksi Rivan Nurmulki Dkk Dimulai

Jalannya pertandingan

Di set pertama, Jeff Jiang Jie langsung menurunkan Rivan Nurmulki di posisi opposite.

Lalu di posisi setter, ada Jasen Natanael Kilanta sekaligus bertugas sebagai kapten.

Halaman 1/4
1234
Tags:
Hasil Voli SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
SEA Games 2025
Timnas Voli Putra Indonesia
Rivan Nurmulki
Indonesia
Myanmar
Semifinal SEA Games 2025
