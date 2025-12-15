Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal

Ringkasan Berita: Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di SEA Games 2025 dengan mengalahkan Myanmar, Senin (15/12/2025)

Skuad asuhan Jeff Jiang Jie menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20)

Kemenangan atas Myanmar membuat Timnas voli putra Indonesia lolos ke babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil akhir voli indoor SEA Games 2025 babak penyisihan Grup B dimenangkan Timnas voli putra Indonesia atas Myanmar, Senin (15/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar dengan skor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20).

Kemenangan atas Myanmar membawa Timnas voli putra Indonesia lolos ke babak semifinal.

Kepastian tersebut bersamaan dengan kekalahan beruntun yang dialami Myanmar.

Sebelum kalah dari Timnas voli putra Indonesia, Myanmar takluk dari Filipina dengan skor 0-3 (23-25, 20-25, 21-25), Sabtu (13/12/2025).

Dengan begitu, Myanmar yang sudah tidak punya pertandingan sisa dipastikan gugur.

Sedangkan Timnas voli putra Indonesia dan Filipina berhak melaju ke babak semifinal.

RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Timnas voli putra Indonesia menang atas Myanmar di laga perdana SEA Games 2025 sekaligus memastikan tiket semifinal, Senin (15/12/2025). (Asianvolleyball)

Timnas voli putra Indonesia akan melakoni laga terakhir babak penyisihan melawan Filipina, Selasa (16/12/2025) pukul 12.30 WIB.

Siapa yang menang, otomatis akan mendapat status juara Grup B.

Sesuai regulasi, juara Grup A akan menghadapi runner-up Grup B di semifinal.

Pun dengan juara Grup B akan bentrok melawan runner-up Grup A dalam perebutan tiket final.

Secara garis besar, Timnas voli putra Indonesia difavoritkan melaju ke babak final dan bahkan meraih medali emas SEA Games 2025.

Bukan tanpa alasan, Timnas voli putra Indonesia adalah juara bertahan yang sebelumnya meraih medali emas SEA Games tiga edisi beruntun yakni 2019, 2021, dan 2023.

Jalannya pertandingan

Di set pertama, Jeff Jiang Jie langsung menurunkan Rivan Nurmulki di posisi opposite.

Lalu di posisi setter, ada Jasen Natanael Kilanta sekaligus bertugas sebagai kapten.