Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kronologi Pembalap Awhin Sanjaya Meninggal usai Kecelakaan di Final SCP, Diduga seperti Simoncelli

Kabar duka dari dunia lintasan, pembalap nasional Awhin Sanjaya meninggal etelah mengalami kecelakaan di Grand Final SCP 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Kronologi Pembalap Awhin Sanjaya Meninggal usai Kecelakaan di Final SCP, Diduga seperti Simoncelli
Instagram/@moreno_soeprapto
AHWIN SANJAYA MENINGGAL - Moreno Soeprapto mengenang kebersamaan dengan almarhum Awhin Sanjaya, Moreno ungkap kronologi kecelakaan yang menewaskan Awhin Sanjaya di Zabaq National Circuit, Jambi pada Minggu (14/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Kronologi pembalap Awhin Sanjaya meninggal dunia setelah kecelakaan di Grand Final SCP 2025
  • Awhin Sanjaya sempat dilarikan ke rumah sakit
  • Namun nyawanya tak tertolong diduga karena alami kecelakaan mirip Simoncelli

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka datang dari dunia lintasan, pembalap nasional Awhin Sanjaya meninggal dunia.

Awhin Sanjaya meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan di Grand Final Sumatera Cup Prix (SCP) 2025 Piala Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kejadian tersebut terjadi di Zabaq National Circuit, Jambi pada Minggu (14/12/2025) tepatnya pada pukul 17.00 WIB.

Sumatera Cup Prix 2025 merupakan event balap motor terbesar di pulau tersebut.

Awhin Sanjaya merupakan pembalap PPJ74 Racing Team dari Sulawesi Selatan.

Namun race Grand Final SCP 2025 harus diakhiri dengan pengibaran bendera merah.

Rekomendasi Untuk Anda

Bendera merah berarti kondisi lintasan sangat berbaya dan race tak bisa dilanjutkan.

Hal itu setelah terjadi crash alias kecelakaan yang mengakibatkan Awhin Sanjaya tergelatak di lintasan.

Kecelakaan tersebut berakhir dengan kabar duka atas kepergian Awhin Sanjaya.

Anggota DPR RI, Moreno Soeprapto mengungkapkan kronologi kecelakaan secara resmi dari pihak penyelenggara.

Baca juga: Bukan Marc Marquez, Pedro Acosta Sebut 2 Pembalap MotoGP yang Berpengaruh di Kariernya

Hal itu diunggah di Instagram @moreno_soeprapto pada Minggu (14/12/2025).

Kecelakaan yang menyebabkan Awhin Sanjaya meninggal terjadi di Race 21 (race terakhri) kelas SCP 3 (Bebek 4T 150cc Tune UP Open) Race kedua.

"Kejadian bermula pada Lap ke-4 dari 15 lap yang dilaksanakan, di antara Pos 7 ke Pos 8, dengan kondisi cuaca cerah.

Pada saat itu saudara Awhin Sanjaya menabrak ban belakang pembalap yang berada didepannya yang berakibat saudara Awhin Sanjaya terjatuh di lintasan

Pada kondisi itu jarak antara saudara Awhin Sanjaya dengan pembalap yang berada dibelakangnya sangat rapat, sehingga kecelakaan beruntut antar pembalap terjadi.

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Halaman 1/3
123
Tags:
Awhin Sanjaya
Grand Final Sumatera Cup Prix
Piala Bupati
Sumatera Cup Prix 2025
PPJ74 Racing Team
Sulawesi Selatan
Moreno Soeprapto
Marco Simoncelli
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Profil Mayjen TNI Mar. Andi Rahmat Komandan Pasukan Marinir III, Lulusan AAL 1993

Profil Mayjen TNI Mar. Andi Rahmat Komandan Pasukan Marinir III, Lulusan AAL 1993

Sambut 58 Persen Pemilih Muda, PDIP Canangkan Peta Jalan Regenerasi Kepemimpinan Menuju 2029

Sambut 58 Persen Pemilih Muda, PDIP Canangkan Peta Jalan Regenerasi Kepemimpinan Menuju 2029

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas