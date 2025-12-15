Kronologi Pembalap Awhin Sanjaya Meninggal usai Kecelakaan di Final SCP, Diduga seperti Simoncelli

Ringkasan Berita: Kronologi pembalap Awhin Sanjaya meninggal dunia setelah kecelakaan di Grand Final SCP 2025

Awhin Sanjaya sempat dilarikan ke rumah sakit

Namun nyawanya tak tertolong diduga karena alami kecelakaan mirip Simoncelli

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka datang dari dunia lintasan, pembalap nasional Awhin Sanjaya meninggal dunia.

Awhin Sanjaya meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan di Grand Final Sumatera Cup Prix (SCP) 2025 Piala Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kejadian tersebut terjadi di Zabaq National Circuit, Jambi pada Minggu (14/12/2025) tepatnya pada pukul 17.00 WIB.

Sumatera Cup Prix 2025 merupakan event balap motor terbesar di pulau tersebut.

Awhin Sanjaya merupakan pembalap PPJ74 Racing Team dari Sulawesi Selatan.

Namun race Grand Final SCP 2025 harus diakhiri dengan pengibaran bendera merah.

Bendera merah berarti kondisi lintasan sangat berbaya dan race tak bisa dilanjutkan.

Hal itu setelah terjadi crash alias kecelakaan yang mengakibatkan Awhin Sanjaya tergelatak di lintasan.

Kecelakaan tersebut berakhir dengan kabar duka atas kepergian Awhin Sanjaya.

Anggota DPR RI, Moreno Soeprapto mengungkapkan kronologi kecelakaan secara resmi dari pihak penyelenggara.

Hal itu diunggah di Instagram @moreno_soeprapto pada Minggu (14/12/2025).

Kecelakaan yang menyebabkan Awhin Sanjaya meninggal terjadi di Race 21 (race terakhri) kelas SCP 3 (Bebek 4T 150cc Tune UP Open) Race kedua.

"Kejadian bermula pada Lap ke-4 dari 15 lap yang dilaksanakan, di antara Pos 7 ke Pos 8, dengan kondisi cuaca cerah.

Pada saat itu saudara Awhin Sanjaya menabrak ban belakang pembalap yang berada didepannya yang berakibat saudara Awhin Sanjaya terjatuh di lintasan

Pada kondisi itu jarak antara saudara Awhin Sanjaya dengan pembalap yang berada dibelakangnya sangat rapat, sehingga kecelakaan beruntut antar pembalap terjadi.