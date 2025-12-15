Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Tambah 3 Medali Emas, Makin Jauhi Kejaran Vietnam

Indonesia berada di urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 46 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, Senin (15/12/2025) pukul 12.30 WIB.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Tribunnews/Abdul Majid
ATLET BALAP SEPEDA - Pebalap sepeda putri Indonesia Ayustina Delia Priatna saat diwawancarai setelah berlaga di nomor point race Asian Track Championship di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu (9/1/2019). Indonesia berada di urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 46 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, Senin (15/12/2025) pukul 12.30 WIB. 

  • Indonesia berada di urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 46 emas, 57 perak, dan 53 perunggu, Senin (15/12/2025) pukul 12.30 WIB
  • Indonesia menambah tiga medali emas SEA Games 2025
  • Pertama, diraih Patricia Geraldine dari wushu nomor Changquan, Jianshu & Qianshu putri
  • Kedua, disumbang Fuaiz Ahmad Ghifari, Fuaiz Ahmad Ghozali, dan Tjahyadi Terrence dari wushu nomor duilian bare - handed putra
  • Ketiga, diraih Ayustina Delia Priatna dari balap sepeda nomor individual time trial putri

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 untuk saat ini masih menempatkan kontingen Indonesia di posisi dua, Senin (15/12/2025) pukul 12.30 WIB.

Terbaru, Indonesia menambah tiga medali emas dari cabang olahraga (cabor) wushu dan balap sepeda.

Dua medali emas datang dari cabor wushu yang baru saja menggelar pertandingan final di Multi-Purpose Space 2nd Floor Ratthaprasasanphakdi Building Govermment Complex Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand.

Emas pertama diraih oleh Patricia Geraldine yang bertanding di nomor Changquan, Jianshu & Qianshu putri.

Lalu emas kedua disumbang Fuaiz Ahmad Ghifari, Fuaiz Ahmad Ghozali, dan Tjahyadi Terrence, yang bertanding di nomor duilian bare - handed putra.

Sedangkan dari cabor balap sepeda, medali emas diraih dipersembahkan oleh Ayustina Delia Priatna yang bertanding di nomor individual time trial putri. 

Bertempat di Kamol Sports Park, Bangkok, Thailand, Ayustina finis sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 00:59:18.

Baca juga: Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal

Dengan tiga tambahan medali emas, Indonesia makin menjauh dari kejaran Vietnam.

Indonesia kini berada di urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 46 emas, 57 perak, dan 53 perunggu.

Sedangkan Vietnam menempati posisi ketiga dengan 34 emas, 35 perak, dan 66 perunggu.

Sementara di posisi puncak, masih dihuni Thailand selaku tuan rumah dengan 132 emas, 78 perak, dan 47 perunggu.

Kontingen Merah Putih masih berpeluang menambah pundi-pundi medali, bersamaan dengan adanya laga final yang berlangsung hari ini.

Mulai dari renang, atletik, hingga angkat besi.

Klasemen Medali SEA Games 2025

Senin (15/12/2025) pukul 12.30 WIB

  1. Thailand: 132 emas, 78 perak, 47 perunggu
  2. Indonesia: 46 emas, 57 perak, 53 perunggu
  3. Vietnam: 34 emas, 35 perak, 66 perunggu
  4. Singapura: 27 emas, 28 perak, 33 perunggu
  5. Malaysia: 20 emas, 23 perak, 70 perunggu
  6. Filipina: 17 mas, 32 perak, 69 perunggu
  7. Myanmar: 3 emas, 14 perak, 20 perunggu
  8. Laos: 2 emas, 4 perak, 13 perunggu
  9. Brunei Darussalam: 0 emas, 3 perak, 4 perunggu
  10. Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu

*Kamboja (mundur)

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

