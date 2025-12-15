Poin BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Cs Dapat Tambahan 12000 Angka jika Jadi Juara

Ringkasan Berita: BWF World Tour Finals 2025 merupakan akhir tahun dalam gealran BWF World Tour yang dijadwalkan mulai 17-21 Desember 2025 di Hangzhou, China

Gelaran tersebut menawarkan poin BWF cukup tinggi karena termasuk dalam turnamen grade 2 level 1 yang menawarkan poin tertinggi 12000

Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan kolega wajib memanfaatkan kesempatan main di BWF World Tour Finals 2025 demi mendongkrak ranking BWF

TRIBUNNEWS.COM - BWF World Tour Finals 2025 merupakan turnamen yang berlangsung mulai 17-21 Desember 2025 mendatang dan menawarkan poin BWF menggiurkan untuk kontestan apalagi jika bisa sampai juara.

Turnamen akhir tahun tersebut akan diikuti sebanyak 16 wakil nomor tunggal putra dan putri, lalu masing-masing diikuti 8 pasangan di sektor ganda putra, putri, dan campuran.

Kontingen Indonesia turut mengirim wakil ke BWF World Tour Finals 2025 nanti sebanyak 5 delegasi di sektor tunggal putra, putri, ganda putra, dan ganda campuran.

Wakil Merah-Putih yang akan berjuang ada Jonatan Christie dari tunggal putra, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW di tunggal putri.

Ganda putra Indonesia akan mengandalkan Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. Di ganda campuran ada tumpuan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu.

Kelima andalan Indonesia yang akan berjuang di BWF World Tour Finals 2025 selain berebut gelar, juga mencoba untuk mendapatkan poin BWF.

Sebab, turnamen yang diadakan tiap tahun tersebut jika dalam sistem ranking BWF termasuk dalam perhelatan grade 2, level 1.

lihat foto KOREA OPEN 2025 - Selebrasi dari ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dalam partai babak semifinal Korea Open 2025 melawan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) di Suwon Gymnasium, pada 27 September 2025. Dok/PBSI

Jika dijabarkan, BWF memiliki sistem ranking yang dibagi menjadi tiga grade. Grade ketiga jadi paling rendah karena diisi turnamen junior ataupun international challenge.

Grade kedua diisi oleh turnamen berlabel super 100 hingga 100, dan BWF World Tour Finals jadi turnamen level tertinggi dalam grade tersebut.

Untuk grade pertama yang jadi takhta tertinggi turnamen diisi oleh Kejuaraan Dunia BWF dan Olimpiade.

Maka dari itu, untuk ukuran turnamen Grade 2, level 1, praktis BWF World Tour Finals menawarkan poin tinggi dalam gelaran tersebut.

Paling rendah, sebesar 4800 poin akan didapat oleh pemain yang finis di posisi keempat fase grup. Sementara angka tertinggi sebesar 12000 yang akan didapat para juara.

Fajar/Fikri dan kolega selaku andalan Indonesia, tentu dinantikan tambahan-tambahan poin BWF menggiurkan apalagi jika bisa keluar sebagai juara.

Terlebih 5 kontestan asal Indonesia yang akan beraksi semuanya hampir berada di circle elite (top 10) dalam tabel ranking BWF.

Andaikan bisa memanfaatkan gelaran BWF World Tour Finals 2025 dengan mencapai hasil terbaik, keuntungannya didapat di posisi ranking BWF yang kian solid berada di 10 besar.

Poin BWF World Tour Finals 2025