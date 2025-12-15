Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Voli Putri SEA Games 2025: Megawati Cs Raih Medali Perunggu, Kalahkan Filipina Skor 1-3

Medali perunggu diamankan timnas voli putri di SEA Games 2025 setelah berhasil membekuk Filipina hingga 4 set dengan skor 1-3.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Megawati cs antar timnas voli putri Indonesia raih medali perunggu SEA Games 2025. (Foto Arsip Desember 2025). Dok. SAVA Volley 

Ringkasan Berita:
  • Kemenangan Indonesia atas Filipina dengan skor 1-3 bawa Megawati Hangestri cs amankan medali perunggu
  • Pertadingan alot dengan tiga kali deuce harus dilakoni oleh didikan Marcos Sugiyama sebelum akhirnya menang
  • Pada akhirnya medali perunggu kembali diamankan Megawati cs mengikuti estafet edisi sebelumnya

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli putri SEA Games 2025 perebutan medali perunggu dimenangkan Indonesia ketika berhadapan dengan Filipina, Senin (15/12/2025).

Megawati Hangestri dan kolega bertarung sengit melawan Filipina hingga empat set dan berhasil menang skor 1-3 (26-28, 25-13, 28-30, 24-26).

Deuce tersaji tiga kali sejak set pertama, ketiga, dan keempat dilalui oleh didikan Marcos Sugiyama dengan baik.

Walau posisi srikandi voli Indonesia mengkhawatirkan, namun kemenangan lewat duel empat set berhasil membawa medali perunggu.

Torehan ini mengikuti capaian edisi 2023 lalu di Kamboja dengan raihan medali perunggu dan menang atas Filipina di laga perebutan medali.

Ulasan jalannya pertandingan, Filipina bermain cukup ulet untuk mengejar ketertinggalan poin atas Indonesia.

VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB.
Megawati cs bahkan dibuat kelimpungan ketika Filipine mampu memberondong poin dan unggul 14-11.

Untungnya Indonesia masih bisa mengejar dan berhasil membalik kedudukan jadi 14-18.

Perjuangan srikandi Indonesia tak mudah untuk menjaga keunggulan karena kembali dikejar Filipina 19-20.

Indonesia coba mempertahankan skor dengan solidnya defense dan received ketiak dapat rentetan serangan.

Upaya tersebut belum sepenuhnya menguntungkan Indonesia karena kembali tersusul 24-23.

Tapi Megatron dan kolega masih bisa menyamakan skor dan menciptakan deuce hingga skor 24-24.

Baca juga: Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal

Jual beli serangan kembali tersaji untuk memperebutkan kemenangan di set pertama.

Penentuan di poin kritis berhasil dikuasai oleh Indonesia dan mampu mengukuhkan kemenangan 26-28.

Lanjut di set kedua, performa Indonesia jauh di bawah ekspektasi saat berduel dengan Filipina.

Sport

