Raih Emas SEA Games 2025, Pelari Marathon Robi Syianturi: Hasil Perjuangan Tanpa Menyerah



Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim atletik Indonesia tampil luar biasa pada ajang SEA Games Thailand 2025 dengan memborong medali emas pada nomor lari marathon putra dan putri, serta kembali berjaya di nomor jalan cepat 20 kilometer.

Prestasi ini menambah pundi-pundi medali medali emas Tim Indonesia di multi event olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Pada nomor marathon putra, Robi Syianturi tampil impresif dan berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik.

Medali perak diraih atlet Filipina Arlan Jr Arbois lewat selisih 2,46 menit dan perak diambil atlet Filipina lainnya, Richard Salano dengan rentang waktu 3,56 menit dari Robi.

Sementara itu, di nomor putri, Odekta Elvina Naibaho juga memastikan medali emas bagi Tim Indonesia usai mencatatkan waktu 2 jam 43 menit 13 detik, sekaligus mengawinkan emas marathon putra dan putri untuk Tim Indonesia.

Medali perak direbut Artjoy Torregosa dari Filipina dengan catatan 2 jam 24 menit, dan perunggu menjadi milik Thi Thu Ha Bui dari Vietnam dengan selisih 11,27 menit dari Odekta.

“Tadi dari awal Saya coba main pace sendiri karena kita tahu angin sangat kencang tapi flat. Pas putra balik lebih enak lagi karena didorong angin,” kata Robi usai lomba.

Lanjut Robi, ia mempersembahkan medali emas ini untuk kedua orang tuanya.

Hasil di SEA Games ini juga menjadi modal sekaligus momentum untuk bisa memperbaiki diri untuk kembali menjadi yang terbaik di Asian Games Nagoya 2026.

“Medali emas ini untuk kedua orang tua, bapak/ibu, istri yang lagi hamil sudah tujuh bulan. Juga untuk federasi saya, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, keluarga besar yang ada di Belitung, pelatih Federasi Luhut, keluarga besar yang ada di Belitung. Juga pelatih saya, ada Pak Junaidi, Pak Wita, Pak Dwi, pelatih yang di Kenya, Mr Anderson dan tentunya semua masyarakat Indonesia yang telah mendukung saya di SEA Games ini,” sebutnya.

Buat Robi, medali emas kali ini adalah buah dari kerja keras dan perjuangan tanpa menyerah yang dilakoninya selama ini. Selain itu, ini menjadi medali emas pertamanya di SEA Games, setelah sebelumnya di Kamboja 2023 ia meraih perunggu di nomor 5000 meter.

“Ini adalah hasil dari perjuangan tanpa menyerah. Mimpi saya dapat medali di Asian Games dan saya akan perjuangkan itu. Insya Allah Februari saya akan ikut Seville Marathon untuk mempertajam catatan waktu saya,” jelas atlet 27 tahun itu.

Di sisi lain, Tim Indonesia juga kembali mengawinkan medali emas dari atletik nomor lari cepat 20km. Hendro yang turun di sektor putra meraih medali emas dengan catatan waktu 1 jam 35 menit 25 detik, mengalahkan wakil Myanmar Lin Tun Naing yang menorehkan 1 jam 37 menit 55 detik dan wakil Vietnam Nguyen Thanh Ngung 1 jam 57 menit 37 detik.