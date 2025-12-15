Kontingen Indonesia Lampaui Target Medali Emas Harian, Menpora Erick Thohir Puji Perjuangan Atlet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konsistensi performa kontingen merah putih untuk mencapai target emas SEA Games terus terjaga hingga hari keenam. Di mana pada minggu (14/12/2025) malam, Indonesia sukses mengemas 12 emas dari 8 cabang olahraga (cabor).

Padahal prediksi emas hasil analisa awal, Indonesia ditarget mengumpulkan 11 emas pada hari minggu kemarin.

Terdapat tiga cabor yang sumbangan emasnya melampaui target emas harian yaitu atletik, bulutangkis, dan balap sepeda.

Atletik berhasil menjadi cabor penyumbang emas terbanyak kemarin dengan 4 emas kontribusi Violinne Tan dan Hendro yang mengawinkan emas di lari cepat, bintang maraton Roby Syianturi yang melakukan pemusatan latihan di Kenya, serta Odekta Elvina Naibaho yang cetak hattrick emas maraton SEA Games.

Sebelumnya atletik ditarget 3 medali emas pada rangkaian final di hari minggu.

Selanjutnya badminton yang diperkirakan membawa pulang sekeping emas melalui nomor tunggal putra, ternyata sukses melebihi ekspektasi dengan sumbangsih dua emas ketika pasangan Sabar Karyaman Gutama/ Moh. Reza Pahlevi berhasil mengalahkan pasangan Malaysia.

Dan cabang balap sepeda yang tadinya tidak diprediksi mendapatkan emas, malah sukses naik podium tertinggi berkat Aiman Cahyadi, Muhammad Raihan Maulidan, Muhammad Andy Royan, Muhammad Syelhan Nurrahmat dan Maulana Astnan Al Hayat di nomor road race beregu putra.

Sementara cabor jet ski, skateboard, pencak silat dan wushu menjadi empat cabang yang membawa pulang satu emas sesuai dengan target harian.

Melihat banyaknya cabor yang mempersembahkan emas sesuai bahkan melampaui target harian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan ucapan selamat dan pujian atas perjuangan para atlet.

“Selamat untuk perjuangan para atlet karena di hari minggu ini ada tiga cabor yang berhasil meraih emas melebihi dan empat cabor yang emasnya sesuai dengan target harian. Sehingga kita berhasil mendapat tambahan 12 emas lagi di hari minggu ini,” ucap Menpora Erick Thohir.

“Berkat kerja keras para atlet, Indonesia masih konsisten, masih on the track melampaui target emas harian, dan tetap berada di peringkat kedua SEA Games 2025,”

“Kita masih ada di separuh perjalanan, masih ada hari-hari ke depan sampai penutupan yang masih harus kita isi dengan perolehan emas sesuai target. Saya yakin kalian para atlet kebanggaan kita bisa melakukan itu, bisa menjaga peringkat kita. Kita bisa jika kita mau terus berjuang. Pertahankan semangat kalian,” jelasnya.

Sementara di hari minggu kemarin, ada satu cabang yang raihan emasnya kurang dari target harian yaitu menembak. Cabor ini hanya bisa menyumbang 1 emas, kurang dari target harian sebanyak 2 emas.

