SEA Games 2025

Empat Edisi Beruntun Megawati Cs Sumbang Medali Perunggu Indonesia di Voli Putri SEA Games

Empat edisi beruntun tim voli putri Indonesia sumbang medali perunggu SEA Games 2025 yang kini diperkuat Megawati Hangestri cs.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Dok. SAVA Volley
VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. Timnas voli putri Indonesia kembali sumbang medali perunggu SEA Games 2025. (Foto Arsip Desember 2025). Dok. SAVA Volley 

Ringkasan Berita:
  • Sorotan raihan medali perunggu yang diberikan oleh timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2025
  • Megawati Hangestri cs ambil peran konsisten amankan medali perunggu di SEA Games
  • Empat edisi beruntun srikandi voli Indonesia terus menyabet medali perunggu SEA Games

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan perebutan medali perunggu voli indoor SEA Games 2025 sektor putri, dimenangkan oleh Indonesia saat bersua Filipina, Senin (15/12/2025).

Bertanding di Indoor Stadium Huamark, Thailand, Bangkok, Indonesia yang diperkuat pemain andalannya, Megawati Hangestri berhasil membungkam Filipina.

Pertarungan alot melawan Filipina dilakoni Indonesia hingga empat set dan berakhir dengan skor 1-3 (26-28, 25-13, 28-30, 24-26).

Dengan kemenangan tersebut, Indonesia konsisten menyabet medali perunggu tercatat sejak empat edisi beruntun, dan menariknya Megawati Hangestri selalu hadir di setiap momen tersebut.

Sejak hasil semifinal voli putri SEA Games 2025 kemarin Minggu (14/12) kemarin, Indonesia memupus asa dalam perebutan medali emas.

Pasalnya, Mega cs takluk atas tuan rumah, Thailand, lewat tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-15, 25-21, 25-15) di semifinal.

VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025.
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025.
Otomatis asa Indonesia mengulang raihan medali emas untuk cabor voli putri SEA Games yang terjadi pada 1983 silam pupus.

Indonesia harus berjuang pulang dengan raihan medali perunggu dengan melawan Filipina dan hasilnya sangat baik.

Praktis dengan hasil perebutan tempat ketiga, Indonesia mengulang raihan medali dalam empat edisi beruntun.

Tepatnya sejak edisi 2019 lalu, Indonesia tim putri voli selalu berakhir dengan raihan medali perunggu.

Baca juga: Hasil Voli Putri SEA Games 2025: Megawati Cs Raih Medali Perunggu, Kalahkan Filipina Skor 1-3

Menariknya, srikandi voli Indonesia selalu berhadapan dengan Filipina dalam perebutan medali perunggu sejak 2019.

Hasilnya Indonesia selalu melalui laga berat namun berakhir dengan kemenangan dan raihan perunggu.

Sebelumnya pada tahun 2017, Indonesia meraih medali perak lantaran mampu mengalahkan Vietnam di semifinal.

Sayangnya di final Indonesia masih belum bisa menundukkan ratu voli putri Asia Tenggara, Thailand.

Yap, Thailand terlalu kokoh bagi Indonesia untuk bisa menang saat itu dan harus puas meraih medali perak.

Super Skor

Halaman 1/2
12
