BWF World Tour

Update Ranking BWF Ganda Putra: Fajar/Fikri Tembus Top 10 Lewati Sabar/Reza & Fajar/Rian

Fajar/Fikri ukir rekor tembus top 10 ranking BWF sebelum BWF World Tour Finals 2025 mulai, geser Sabar/Reza dan Fajar/Rian.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Update Ranking BWF Ganda Putra: Fajar/Fikri Tembus Top 10 Lewati Sabar/Reza & Fajar/Rian
PBSI
KOREA OPEN 2025 - Selebrasi dari ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dalam partai babak semifinal Korea Open 2025 melawan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) di Suwon Gymnasium, pada 27 September 2025. Update ranking BWF Fajar/Fikri. Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Kabar bahagia dari ganda putra dalam update ranking BWF jelang BWF World Tour Finals 2025
  • Fajar Alfian/Shohibul Fikri yang sedang naik daun berhasil tembus top 10 ranking BWF
  • Pasangan anyar besutan coach Antonius menggusur duet Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Fajar Alfian/Rian Ardianto

TRIBUNNEWS.COM - Update ranking BWF ganda putra jelang BWF World Tour Finals 2025 pekan ini, torehan manis dibukukan Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Senin (15/12/2025).

Fajar/Fikri merupakan pasangan baru ganda putra Indonesia yang diduetkan pada bulan Juli 2025 tapi langsung menarik perhatian.

Cerita menarik dibalik dipasangkannya Fajar/Fikri justru karena partner masing-masing tengah menepi.

Fajar yang awalnya duet dengan Rian Ardianto harus berpisah sementara karena Rian fokus dengan lahiran sang istri.

Kemudian Fikri harus menepi dari turnamen karena partnernya, Daniel Marthin, masih dalam pemulihan cedera.

Karena ada dua pemain yang 'nganggur' coach Antonius yang menukangi ganda putra Indonesia memutuskan untuk memasangkan keduanya.

FAJAR/FIKRI - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertanding melawan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) dalam babak semifinal Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, pada 17 Oktober 2025. DOK/PBSI
FAJAR/FIKRI - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertanding melawan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) dalam babak semifinal Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, pada 17 Oktober 2025. DOK/PBSI
Siapa nyana, duet di Japan Open 2025 dengan raihan perempat final, Fajar/Fikri bikin gebrakan di turnamen berikutnya bertajuk China Open 2025.

Main di China Open 2025 dengan level super 1000, Fajar/Fikri keluar sebagai juara dengan menumbangkan deretan pemain elite dunia termasuk Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Kiprah ciamik dari Fajar/Fikri sempat terjeda gegara Fajar reuni dengan Rian untuk mengarungi Kejuaraan Dunia BWF.

Namun setelah itu coach Anton memutuskan untuk kembali memasangkan Fajar/Fikri dan hasilnya sejauh ini sudah mencapai lima final dari 8 turnamen.

Statistik tersebut yang membawa Fajar/Fikri lolos BWF World Tour Finals 2025 untuk kali pertama.

Baca juga: Poin BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Cs Dapat Tambahan 12000 Angka jika Jadi Juara

Seiring dengan kelolosan ini, jelang mentas di turnamen akhir tahun Fajar/Fikri diwarnai kabar bahagia soal torehan ranking BWF.

Fajar/Fikri diprediksi setelah mentas Australia Open 2025 bisa tembus top 10 untuk kali pertama.

Prediksi tersebut meleset karena Fajar/Fikri gagal keluar sebagai juara di turnamen berlabel super 500 tersebut.

Baru pada akhirnya pekan ini ada perubahan cukup signifikan dari Fajar/Fikri dalam tabel ranking BWF ganda putra.

Sport

Tags:
BWF World Tour
Badminton
Update Ranking BWF
Fajar/Fikri
Wakil Indonesia
Ganda Putra Indonesia
Ranking BWF
