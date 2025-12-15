Lifter Rizki Juniansyah Pikirkan Hal Ini Sebelum Raih Emas dan Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025

Lifter Rizki Juniansyah Pikirkan Hal Ini Sebelum Raih Emas & Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lifter andalan Indonesia, Rizki Juniansyah, sukses mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games Thailand 2025 sekaligus mencatatkan sejarah dengan memecahkan rekor dunia pada angkatan clean and jerk (C&J) seberat 205 kilogram dan angkatan total seberat 365 kg.

Bertanding dengan penuh percaya diri, Rizki tampil dominan sejak awal kompetisi. Pada angkatan snatch dia berhasil meraih angkatan seberat 160 kg.

Puncak penampilannya terjadi saat ia berhasil mengangkat beban 205 kg pada angkatan clean and jerk, yang tidak hanya memastikan posisi teratas di podium, tetapi juga melampaui catatan rekor dunia sebelumnya untuk angkatan clean.

Dengan total angkatan 365 kg ia juga memecahkan rekor dunia angkatan total yang sebelumnya 363 kg dan mengalahkan dua pesaingnya Muhammad Erry Hidayat (Malaysia) yang meraih total angkatan 336 kg di peringkat kedua dan Natthawut Suepsuan (Thailand) yang meraih total angkatan 335 kg di peringkat ketiga.

“Saya cukup terharu tentunya bangga, tapi bangganya tidak di sini aja, tujuan saya masih Olimpiade LA 2028, target saya di sana, SEA Games ini adalah satu lonjakan untuk kejuaraan ke depannya biar saya lebih baik lagi,” ucap Rizki selepas pertandingan, Senin (15/12/2025).

Rizki mengatakan bahwa pemecahan rekor ini merupakan berkat strategi yang diterapkan bersama pelatih.

Ia sempat ingin memecahkan rekor dunia di snatch namun pelatih menyarankan agar Rizki menyimpan tenaga untuk mengeluarkan kekuatan maksimal di angkatan clean&jerk.

“Tadi memang sempat ingin memecahkan rekor di snatch, tetapi tidak dibolehkan sama pelatih untuk mengisi power clean&jerk, saya mending landing aja di snatch 160kg jadi di clean&jerk agak santai,” ujar Rizki

“Saya selalu menanamkan atlet harus memiliki tekad besar, setiap akan bertanding saya berusaha mengatur istirahat dan asupan makan saya,” lanjutnya

Medali emas dan rekor dunia yang diraih Rizki Juniansyah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia lainnya untuk terus berprestasi, sekaligus mengukuhkan posisi angkat besi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dan dunia.

“Saya ingin membuktikan kalau hasil latihan saya sungguh-sungguh, keluarga saya nonton, pengurus PB PABSI, dan Tim Indonesia juga nonton, saya bersyukur dapat doa dari mereka semua,” katanya.