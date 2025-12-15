Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Siap-siap Terima Bonus SEA Games Rp 1 M Lebih, Alwi Farhan: Saya Belum Pernah Pegang Sebesar Itu

Alwi Farhan bakal mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar atas prestasi yang ia torehkan di SEA Games 2025.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Siap-siap Terima Bonus SEA Games Rp 1 M Lebih, Alwi Farhan: Saya Belum Pernah Pegang Sebesar Itu
Tribunnews.com/Abdul Majid
POSE DUA MEDALI - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan memamerkan dua medali emas SEA Games 2025. Alwi tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas. 

Siap-siap Terima Bonus SEA Games Rp 1 M, Alwi Farhan: Jujur, Saya Belum Pernah Pegang Uang Sebesar Itu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas pada gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Medali emas pertama didapatkan dari kategori beregu putra, kemudian emas kedua didapatkan di nomor perorangan tunggal putra.

Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto menaikkan bonus peraih medali emas dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar.

Baca juga: SEA Games 2025: Tunggal Putra Indonesia Berjaya, Alwi Farhan dan Ubed Saling Memuji

Sementara untuk nominal bonus kategori beregu belum dijabarkan besarannya.

Itu berarti Alwi Farhan bakal mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar atas prestasi yang ia torehkan di SEA Games 2025.

Terkait bonus, pebulutangkis kelahiran Solo 20 tahun silam tersebut belum terbayangkan.

Tapi yang jelas, dirinya akan menggunakan bonus tersebut untuk investasi yang berguna bagi masa depannya.

“Ya mungkin dari saya sendiri jujur belum kepikiran, karena saya belum pernah pegang uang besar. Tapi biasanya saya selalu menginvestasikannya ke tanah, rumah, dan lain-lain. Jadi pastinya untuk tabungan masa depan saya,” ujar Alwi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (15/12/2025).

POSE DUA MEDALI - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan memamerkan dua medali emas SEA Games 2025. Alwi tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas.
POSE DUA MEDALI - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan memamerkan dua medali emas SEA Games 2025. Alwi tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas. (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Tahu Bakal Banyak Godaan

Alwi Farhan yang berkalung dua medali emas terlihat sangat senang,

Bahkan dirinya kerap bercanda dengan rekan-rekannya saat berbaris – menunggu momen penyambutan dari Kemenpora.

Bahkan, sikap rendah hatinya terlihat saat ada beberapa penggemar yang meminta swafoto dengannya.

Pun saat wartawan meminta Alwi untuk memberikan komentarnya terkait prestasinya di SEA Games.

Alwi menegaskan dirinya tidak ingin cepat puas.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Alwi Farhan
SEA Games 2025
Medali Emas
Bonus SEA Games
