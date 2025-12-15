Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Sabet Dua Emas SEA Games 2025, Alwi Farhan: Banyak yang Anggap Remeh Saya

Perjalanan Alwi menuju podium tertinggi tidak selalu berjalan mulus. Di nomor beregu, ia sempat mengalami kekalahan pada laga awal.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Tribunnews.com/Abdul Majid
TIBA DI TANAH AIR - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan tampak riang setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Alwi yang tiba bersama rekan-rekannya di Tim Badminton Indonesia disambut hangat oleh perwakilan Kemenpora.

Baca juga: Practice Makes Perfect, Cerita Alwi Farhan di Balik Kesuksesan Tim Bulutangkis Gilas Malaysia 3-0

Tak hanya cabor Badminton, acara ini juga sekaligus menyambut kedatangan tim Taekwondo, Karate, Golf, dan Panjat Tebing.

Berbeda dari atlet lainnya, Alwi Farhan yang berkalung dua medali emas tampak sangat rileks dan riang.

Sesekali ia bercanda dengan rekannya sambil memegang dua medali emasnya.

Banyak Dianggap Remeh Orang

Seperti diketahui, pebulutangkis berusia 20 tahun tersebut sukses mengharumkan Indoensia dengan torehan emas di kategori beregu putra dan perorangan.

Alwi mengakui raihan dua emas tersebut berada di luar perkiraannya. 

Namun, ia menegaskan bahwa hasil itu tidak datang secara instan, melainkan melalui berbagai pengorbanan yang telah dilakukan selama ini.

“Ya pastinya sangat bersyukur, di luar ekspektasi. Tapi sebisa mungkin saya memantaskan diri untuk menjadi juara di dua nomor ini, beregu dan perorangan. Banyak pengorbanan yang sudah saya lakukan dan saya tahu apa yang sudah saya korbankan pasti akan terjawab di waktu yang tepat. Alhamdulillah, di SEA Games ini adalah waktu yang tepat buat saya membuktikan semuanya,” ujar Alwi.

Perjalanan Alwi menuju podium tertinggi tidak selalu berjalan mulus.

Di nomor beregu, ia sempat mengalami kekalahan pada laga awal.

Situasi tersebut sempat memunculkan keraguan dari berbagai pihak, namun justru menjadi titik balik bagi Alwi untuk bangkit dan tampil lebih solid di pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Sebelumnya, kalah mungkin membuat banyak orang menganggap remeh saya, tapi tidak apa-apa. Itu justru jadi motivasi buat saya, karena di situ saya bisa membuktikan kalau omongan orang itu salah. Jadi alhamdulillah saya bisa membuktikannya dengan hasil ini," cerita Alwi.

POSE DUA MEDALI - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan memamerkan dua medali emas SEA Games 2025. Alwi tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas.
POSE DUA MEDALI - Pebulutangkis tunggal putra Indoensia, Alwi Farhan memamerkan dua medali emas SEA Games 2025. Alwi tiba di Tanah Air melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) usai tampil di SEA Games 2025 Thailand. Pada janag tersebut Alwi Farhan sukses meraih dua medali emas.

Tunggal Putra Masa Depan

Alwi Farhan
SEA Games 2025
Medali Emas
tunggal putra
