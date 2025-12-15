Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kejuaraan Golf PIIJGC 2025, Saat 137 Pegolf Junior Menguji Kelas di Level Internasional

Sebanyak 137 pegolf junior dari 13 negara akan bersaing dalam turnamen yang selama ini dikenal sebagai salah satu barometer kualitas golf junior

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Kejuaraan Golf PIIJGC 2025, Saat 137 Pegolf Junior Menguji Kelas di Level Internasional
HO/IST/HO/IST
DIIKUTI 13 NEGARA - Opening ceremony turnamen Pondok Indah International Junior Golf Championship (PIIJGC) 2025 yang akan digelar di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 16-18 Desember. Sebanyak 137 pegolf junior dari 13 negara akan bersaing dalam turnamen. 

PIIJGC 2025, 137 Pegolf Junior Menguji Kelas di Level Internasional

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Pondok Indah International Junior Golf Championship (PIIJGC) 2025 kembali menjadi ajang krusial dalam kalender olahraga golf junior internasional.

Digelar di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, pada 16–18 Desember, turnamen ini bukan sekadar kompetisi penutup tahun, melainkan panggung pembuktian bagi talenta muda yang tengah menapaki jalur prestasi menuju level amatir elite dan profesional.

Baca juga: Turnamen Golf Olympic Jabar Amateur Open 2025 Kembali Digelar, 92 Pegolf Siap Berlaga

Sebanyak 137 pegolf junior dari 13 negara akan bersaing dalam turnamen yang selama ini dikenal sebagai salah satu barometer kualitas golf junior di kawasan Asia dan sekitarnya.

Konsistensi penyelenggaraan dan standar lapangan membuat PIIJGC kerap melahirkan pemain yang kelak bersinar di tur internasional.

Ketua Panitia Penyelenggara PIIJGC 2025 Michael Tjoajadi menegaskan bahwa turnamen ini dirancang sebagai puncak kompetisi golf junior di Indonesia.

“Kami ingin PIIJGC menjadi grand prix bagi turnamen-turnamen junior. Dari sini, para pegolf diharapkan siap melangkah ke jenjang internasional amatir hingga profesional,” ujar Michael dalam konferensi pers dan opening ceremony, Senin (15/12/2025).

Jejak Juara, Lahirkan Bintang Dunia

Rekam jejak PIIJGC memperkuat posisinya sebagai ajang pembentuk bintang. Salah satu alumninya adalah Atthaya ‘Jeeno’ Thitikul, juara PIIJGC 2017, yang kini menempati peringkat satu LPGA Tour.

Nama lain seperti Princes Mary Superal (Filipina), juara 2014, juga membuktikan kesinambungan prestasi dengan menjuarai Simone Asia Pacific di Pondok Indah pada 2022 dan 2023, bersama Thitikul.

Di sektor putra, Danthai Boonma, juara PIIJGC 2012, kini menjadi salah satu pegolf yang disegani di Asian Tour, memperlihatkan kuatnya korelasi antara prestasi di level junior dan karier profesional.

Persaingan Ketat dan Ambisi Juara Bertahan

Dua juara bertahan, Kenneth Henson Sutianto (Indonesia) dan Sieun Lee (Korea Selatan), kembali turun untuk mempertahankan gelar.

Mereka akan menghadapi persaingan ketat dari pegolf junior asal Australia, Chinese Taipei, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swedia, Thailand, United Kingdom, serta tuan rumah Indonesia.

Indonesia sendiri menurunkan pegolf junior dari berbagai daerah, mencerminkan semakin luasnya basis pembinaan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pegolf junior Indonesia mulai menunjukkan daya saing di level internasional.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
golf
kejuaraan
Pondok Indah Golf Course
