Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Kumpulkan 52 Emas, Perak Terbanyak Kedua, Perunggu Keempat

Ringkasan Berita: Indonesia menempati posisi ke-2 dalam klasemen medali dengan total perolehan 181 medali per Senin (15/12/2025) malam.

Dari total tersebut, Indonesia meraih 52 medali emas, 65 medali perak, dan 64 medali perunggu.

Indonesia adalah negara dengan perolehan medali perak terbanyak kedua (65) dan perolehan medali perunggu terbanyak ketiga (64), menunjukkan performa yang stabil di berbagai disiplin.

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen medali SEA Games 2025, hingga Senin (15/12/2025) pukul 23.00 WIB, Indonesia mengumpulkan total 181 medali, dengan rincian 52 emas, 65 perak dan 64 perunggu.

Tim kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sukses menambah 9 medali emas pada hari ini, setelah pada Minggu (15/12) kemarin mengumpulkan 43 emas.

Indonesia juga menjadi negara dengan perolehan medali perak terbanyak kedua (65) dan perolehan medali perunggu terbanyak ketiga (64), menunjukkan performa yang stabil di berbagai cabang olahraga.

Medali emas terbanyak saat ini masih dikuasi oleh tuan rumah Thailand dengan 145 medali. Thailand juga meraih perak terbanyak dengan 87 perak.

Adapun untuk perunggu, ada dua negara yang berbagi perolehan perunggu terbanyak, yaitu Malaysia dan Philippines, masing-masing dengan 80 medali perunggu, yang ketiga Vietnam dan Indonesia keempat.

Tiga emas terakhir Indonesia didapat melalui cabang olahraga angkat besi, menembak dan atletik.

Cabor angkat besi melalui Rizki Juniansyah menjadi emas yang ke-50 yang didapatkan Indonesia.

Rizky yang merupakan peraih medali Olimpiade Paris 2024 itu membuat total angkatan 365 kg dari Snatch, Clean and Jerk.

Catatan 160 kg dibuat melalui angkatan snatch, dan 205 kg lewat Clean and Jerk, yang sekaligus membuat Rizki Juniansyah memecahkan rekor dunia untuk angkatan ini.

Angkatan yang dibuat Rizki berada jauh diatas pesaingnya. Wakil Malaysia Muhammad Erry Hidayat menghasilkan total angkatan 336 kg.

Sedangkan di bawahnya, wakil tuan rumah Thailand, Natthawut Seupsuan selisih satu angka dari wakil Malaysia.

Untuk emas ke-51, dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat melalui nomor Practical Shooting - Production individual putra.

Vincentius tampil sangat baik dalam perlombaan yang digelar di Photharam Shooting Range, Thailand ini. Poinnya jauh di atas dari lawannya.

Vincentius mengumpulkan poin 1,655.4542. Sedangkan untuk medali perak diraih wakil Thailand, Kamalwong Nattaphum dengan 1,584.6081 dan medali perunggu Lanuza Aeron John (Filipina) dengan poin 1,555.2214.