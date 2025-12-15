Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Kumpulkan 52 Emas, Perak Terbanyak Kedua, Perunggu Keempat

Update klasemen medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12) pukul 23.00 WIB, Indonesia kumpulkan 52 emas, 65 perak dan 64 perunggu. Total 181 medali.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Kumpulkan 52 Emas, Perak Terbanyak Kedua, Perunggu Keempat
Laman resmi seagames2025.org
SEA GAMES 2025 - Foto yang diunduh dari laman resmi seagames2025.org, Jumat (22/8/2025), memperlihatkan logo SEA Games 2025 yang bakal berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember mendatang. Update klasemen medali SEA Games 2025, hingga Senin (15/12/2025) pukul 23.00 WIB, Indonesia mengumpulkan total 181 medali, dengan rincian 52 emas, 65 perak dan 64 perunggu. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia menempati posisi ke-2 dalam klasemen medali dengan total perolehan 181 medali per Senin (15/12/2025) malam.
  • Dari total tersebut, Indonesia meraih 52 medali emas, 65 medali perak, dan 64 medali perunggu.
  • Indonesia adalah negara dengan perolehan medali perak terbanyak kedua (65) dan perolehan medali perunggu terbanyak ketiga (64), menunjukkan performa yang stabil di berbagai disiplin.

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen medali SEA Games 2025, hingga Senin (15/12/2025) pukul 23.00 WIB, Indonesia mengumpulkan total 181 medali, dengan rincian 52 emas, 65 perak dan 64 perunggu.

Tim kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sukses menambah 9 medali emas pada hari ini, setelah pada Minggu (15/12) kemarin mengumpulkan 43 emas.

Indonesia juga menjadi negara dengan perolehan medali perak terbanyak kedua (65) dan perolehan medali perunggu terbanyak ketiga (64), menunjukkan performa yang stabil di berbagai cabang olahraga.

Medali emas terbanyak saat ini masih dikuasi oleh tuan rumah Thailand dengan 145 medali. Thailand juga meraih perak terbanyak dengan 87 perak.

Adapun untuk perunggu, ada dua negara yang berbagi perolehan perunggu terbanyak, yaitu Malaysia dan Philippines, masing-masing dengan 80 medali perunggu, yang ketiga Vietnam dan Indonesia keempat.

Baca juga: Update Perolehan Medali SEA Games 2025 hingga Senin Sore, Indonesia Tambah 7 Medali Emas

Rekomendasi Untuk Anda

Tiga emas terakhir Indonesia didapat melalui cabang olahraga angkat besi, menembak dan atletik.

Cabor angkat besi melalui Rizki Juniansyah menjadi emas yang ke-50 yang didapatkan Indonesia.

Rizky yang merupakan peraih medali Olimpiade Paris 2024 itu membuat total angkatan 365 kg dari Snatch, Clean and Jerk.

Catatan 160 kg dibuat melalui angkatan snatch, dan 205 kg lewat Clean and Jerk, yang sekaligus membuat Rizki Juniansyah memecahkan rekor dunia untuk angkatan ini.

Angkatan yang dibuat Rizki berada jauh diatas pesaingnya. Wakil Malaysia Muhammad Erry Hidayat menghasilkan total angkatan 336 kg.

Sedangkan di bawahnya, wakil tuan rumah Thailand, Natthawut Seupsuan selisih satu angka dari wakil Malaysia.

Untuk emas ke-51, dipersembahkan oleh Vincentius Djajadiningrat melalui nomor Practical Shooting - Production individual putra.

Vincentius tampil sangat baik dalam perlombaan yang digelar di Photharam Shooting Range, Thailand ini. Poinnya jauh di atas dari lawannya. 

Vincentius mengumpulkan poin 1,655.4542. Sedangkan untuk medali perak diraih wakil Thailand, Kamalwong Nattaphum dengan 1,584.6081 dan medali perunggu Lanuza Aeron John (Filipina) dengan poin 1,555.2214.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Tim Kontingen Indonesia
Berita SEA Games 2025
Medali SEA Games
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas