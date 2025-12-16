Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bulu Tangkis

Daftar Penghargaan BWF Player of the Year 2025: An Se-young Cetak Sejarah, Victor Lai Rising Star

Shi Yu Qi dan An Se-young keluar sebagai pemenang BWF Player of the Year 2025. Victor Lai mencuri perhatian lewat gelar Rising Star of the Year.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Daftar Penghargaan BWF Player of the Year 2025: An Se-young Cetak Sejarah, Victor Lai Rising Star
Instagram @official_bka
BWF AWARDS - Ekspresi tunggal putri no 1 dunia, An Se-young (Korea) saat merayakan kemenangannya atas Akane Yamaguchi (Jepang) di perempat final Olimpiade Paris 2024. An Se-young menyabet Women’s Singles Player of the Year dan Women’s Players’ Player of the Year 2025 setelah meraih 10 gelar di musim 2025 ini. 

Ringkasan Berita:
  • Shi Yu Qi dan An Se-young menjadi sorotan utama di BWF Player of the Year Awards 2025 setelah masing-masing meraih gelar Pemain Tunggal Terbaik sekaligus Players’ Player of the Year.
  • Penghargaan ini diberikan berdasarkan performa sepanjang musim 2024–2025, mencakup konsistensi, prestasi, dan pengakuan dari sesama pemain elite dunia.
  • Pemain muda Kanada Victor Lai turut mencuri perhatian dengan menyabet Eddy Choong Rising Star of the Year, menandai lahirnya bintang baru di bulu tangkis dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Malam penghargaan BWF Player of the Year Awards 2025 di Hangzhou, Senin (16/12/2025), menjadi panggung bagi para bintang bulu tangkis dunia yang tampil paling konsisten sepanjang musim.

Shi Yu Qi dan An Se-young keluar sebagai pemenang utama sektor tunggal, sementara nama muda Victor Lai mencuri perhatian lewat gelar Eddy Choong Rising Star of the Year.

Shi Yu Qi dinobatkan sebagai Men’s Singles Player of the Year, sekaligus meraih Men’s Players’ Player of the Year.

Perlu diketahui, penghargaan BWF Player of the Year diberikan berdasarkan performa sepanjang musim Desember 2024 hingga November 2025.

Penilaiannya mencakup konsistensi, prestasi, sportivitas, hingga kepribadian pemain di dalam dan luar lapangan.

Penghargaan ini dipilih langsung oleh pemain elite dunia—Top 32 tunggal dan Top 16 ganda—menegaskan pengakuan dari sesama atlet atas performa mereka sepanjang musim.

Di musim ini, Shi Yuqi untuk pertama kalinya sukses memenangi Kejuaraan Dunia. Tunggal putra China itu juga menang di tiga turenamen BWF Super 1000.

Hanya di Indonesia Open, Shi Yu Qi gagal meraihnya dan harus puas sampai di semifinal. Sementara di tiga turnamen Super 1000 lainnya, ia menang, di Malaysia Open, All England, dan China Open.

Tunggal putra 29 tahun itu mengakui musim 2025 sebagai salah satu periode terbaik dalam kariernya.

“Tahun lalu saya juga meraih penghargaan ini, tetapi performa saya tahun lalu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saya capai tahun ini."

"Jika harus menilai musim 2025, saya memberi nilai delapan atau sembilan dari sepuluh. Namun saya akan terus melangkah," ujar Shi Yu Qi, dikutip dari laman BWF.

Baca juga: Indonesia Nihil Wakil di BWF Player of The Year Awards 2025, An Se-young Tatap Sejarah

SEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pebulutangkis Korea Selatan, An Se Young meluapkan ekspresi kegembiraan usai melawan pebulutangkis Jepang, Akane Yamaguchi pada semifinal Indonesia Open 2025 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (7/6/2025). An Se Young berhasil melaju ke final usai menang dua set langsung dari Akane Yamaguchi dengan skor 21-18 dan 21-17. TRIBUNNEWS/HERUDIN
SEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pebulutangkis Korea Selatan, An Se Young meluapkan ekspresi kegembiraan usai melawan pebulutangkis Jepang, Akane Yamaguchi pada semifinal Indonesia Open 2025 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (7/6/2025).  TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Dominasi serupa juga ditunjukkan An Se-young di sektor tunggal putri. Ia menyabet Women’s Singles Player of the Year dan Women’s Players’ Player of the Year.

Penghargaan ini menjadikan An Se-young mencetak sejarah sebagai pebulu tangkis pertama yang mencetak hattrick penghargaan tunggal putri terbaik.

Ini karena di dua tahun sebelumnya, An Se-young memenangkan penghargaan tunggal putri terbaik 2023 dan 2024.

Di tahun 2025 ini, pebulu tangkis Korea Selatan tersebut menjadi salah satu sosok yang paling sukses dalam bulu tangkis dunia sepanjang musim.

Tags:
BWF Player of The Year
Victor Lai
Shi Yu Qi
An Seyoung
BWF World Tour Finals 2025
