SEA Games 2025

Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Berebut Juara Grup, Vietnam vs Thailand Coba Hindari Indonesia?

Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini menghadirkan laga krusial yang akan menentukan juara grup sekaligus peta semifinal, Indonesia vs Filipina.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Berebut Juara Grup, Vietnam vs Thailand Coba Hindari Indonesia?
Asianvolleyball
RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini, Selasa (16/12/2025), menghadirkan dua laga krusial yang akan menentukan juara grup sekaligus peta semifinal di cabor voli indoor putra, Indonesia vs Filipina dan Vietnam vs Thailand. 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal voli putra SEA Games 2025 hari ini mempertandingkan laga penentuan juara grup antara Indonesia vs Filipina serta Vietnam vs Thailand.
  • Indonesia sudah lolos ke semifinal dan difavoritkan juara grup, posisi yang berpengaruh besar pada peta lawan di babak empat besar.
  • Vietnam dan Thailand berpotensi saling sikut demi status juara Grup A agar terhindar dari Indonesia yang berstatus juara bertahan.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli SEA Games 2025 hari ini, Selasa (16/12/2025), menghadirkan dua laga krusial yang akan menentukan juara grup sekaligus peta semifinal di cabor voli indoor putra.

Dua laga, yakni duel Indonesia vs Filipina di Grup B serta Vietnam vs Thailand di Grup A sama-sama berstatus penentuan posisi akhir sebelum main di babak semifinal.

Timnas voli putra Indonesia sudah memastikan tiket semifinal setelah menundukkan Myanmar, seiring kekalahan beruntun yang dialami Myanmar sepanjang fase grup. 

Sebelumnya, Myanmar juga kalah telak 0-3 dari Filipina (23-25, 20-25, 21-25) pada Sabtu (13/12/2025), sehingga dipastikan gugur karena tidak memiliki laga sisa.

Dengan situasi tersebut, Indonesia dan Filipina resmi menjadi dua wakil Grup B ke semifinal, mengikuti Vietnam dan Thailand dari Grup A.

Laga terakhir Indonesia melawan Filipina yang dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 WIB akan menentukan status juara Grup B, karena pemenangnya otomatis finis di posisi teratas.

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Tundukkan Myanmar 3-0, Rivan Nurmulki Cs Lolos Semifinal

Sesuai regulasi, juara Grup B akan berhadapan dengan runner-up Grup A di semifinal, sementara juara Grup A menantang runner-up Grup B.

Skema ini membuat status juara grup menjadi sangat strategis, terutama untuk menghindari lawan terkuat lebih awal.

Indonesia sendiri difavoritkan melangkah hingga final, bahkan kembali meraih medali emas mengingat status Rivan Nurmulki cs sebagai juara bertahan tiga edisi beruntun.

Dari 2019, 2021, dan 2023, Indonesia selalu meraih medali emas sehingga kini jadi unggulan utama dalam perebutan emas voli putra SEA Games 2025.

Di Grup A, laga Vietnam vs Thailand juga tak kalah panas. Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua kemenangan.

Vietnam sementara berada di puncak klasemen berkat rasio set lebih baik, setelah dua kali menang 3-0, sedangkan Thailand mencatat kemenangan 3-0 dan 3-1.

Hasil laga terakhir ini akan sepenuhnya menentukan siapa yang keluar sebagai juara Grup A. Jika Thailand menang, mereka akan langsung naik ke puncak dan lolos ke semifinal dengan status juara grup—posisi yang secara teori lebih "aman".

Menariknya, pertandingan Vietnam vs Thailand dimainkan setelah duel Indonesia vs Filipina, sehingga hasil laga Grup B sudah diketahui lebih dulu. 

Situasi ini membuka spekulasi strategi antara Thailand dan Vietnam, mengingat juara Grup A berpotensi terhindar dari Indonesia di semifinal.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
Jadwal Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Vietnam
