SEA Games 2025

Rexy Mainaky Siap Mundur usai Malaysia Gagal Raih Target 4 Emas di Badminton SEA Games 2025

Rexy Mainaky siap mundur dari jabatan Direktur Kepelatihan Ganda Badminton Malaysia usai gagal raih target empat medali emas SEA Games 2025.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Rexy Mainaky Siap Mundur usai Malaysia Gagal Raih Target 4 Emas di Badminton SEA Games 2025
Instagram resmi @ba_malaysia
REXY MAINAKY - Rexy Mainaky (paling kiri) sebagai Direktur Kepelatihan Ganda Asosiasi Badminton Malaysia (BAM). Rexy Mainaky siap mundur dari jabatan Direktur Kepelatihan Ganda Badminton Malaysia usai gagal raih target empat medali emas SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Kepelatihan Ganda Asosiasi Badminton Malaysia (BAM) sekaligus legenda bulu tangkis Indonesia, Rexy Mainaky, mengaku siap mundur dari jabatannya.

Rexy siap mundur dari jabatan Direktur Kepelatihan Ganda BAM seusai tim badminton Malaysia gagal meraih target empat medali emas SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand.

Di SEA Games 2025, tim badminton Malaysia hanya bisa meraih 1 emas, 2 perak, dan 6 perunggu.

Satu-satunya medali emas diraih pasangan ganda putri, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Pearly/Thinaah meraih medali emas setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari, dengan skor 21-16, 19-21, 21-17.

Lalu medali perak diraih oleh Aaron Chia/Soh Wooi Yik (ganda putra) dan tim beregu putra.

Baca juga: Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Juara Umum, Thailand Kedua, Malaysia Gigit Jari

Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di Istora Senayan, Selasa (21/1/2025) 
CHIA/SOH - Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di Istora Senayan, Selasa (21/1/2025). Rexy Mainaky siap mundur dari jabatan Direktur Kepelatihan Ganda Badminton Malaysia usai gagal raih target empat medali emas SEA Games 2025.
Chia/Soh dan tim beregu putra Malaysia gagal meraih medali emas SEA Games 2025 gara-gara Indonesia.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik kalah dari wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama
Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 14-21, 17-21.

Sedangkan tim beregu putra Malaysia harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 0-3.

Sementara untuk medali perunggu diraih oleh Leong Jun Hao (tunggal putra), Justin Hoh (tunggal putra), Wong Ling Ching (tunggal putri), Man Wei Chong/Tee Kai Wun (ganda putra), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (ganda campuran), serta tim beregu putri.

Dikutip dari New Straits Times, Rexy mengaku siap mundur jika memang ada pihak yang memintanya melakukan hal tersebut.

Rexy mengaku bertanggung jawab atas kegagalan sektor ganda yang hanya bisa meraih satu medali emas.

Apalagi Malaysia sudah menurunkan pemain terbaiknya.

Baca juga: Jadwal Badminton Pekan Ini: BWF World Tour Finals 2025 Live TVRI, Rian/Rahmat Main di Kazakhstan

Di ganda putra, ada Chia/Soh yang merupakan pasangan senior sekaligus ganda putra yang saat ini menempati ranking dua dunia.

Lalu di ganda campuran, Malaysia punya Chen/Toh yang merupakan kampiun Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Halaman 1/3
123
Tags:
Rexy Mainaky
Badminton Malaysia
Malaysia
Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan
