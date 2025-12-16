Kaleidoskop 2025: Prestasi Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Cs Tutup dengan Perunggu SEA Games

Ringkasan Berita: Timnas voli putri Indonesia tercatat mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025

Meliputi AVC Nations Cup 2025, SEA V League 2025, FIVB World Championship U21 2025, dan SEA Games 2025

Megawati Hangestri dkk menutup tahun ini dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Kaleidoskop 2025 diwarnai dengan perjalanan Timnas voli putri Indonesia dalam menorehkan sejumlah prestasi.

Sepanjang 2025, Timnas voli putri Indonesia baik level senior dan kelompok umur aktif mengikuti turnamen.

Timnas voli putri Indonesia membuka aksinya di level internasional dengan mengikuti AVC Nations Cup 2025 yang kala itu digelar di Vietnam pada 7-14 Juni.

Dinahkodai Coach Octavian, skuad Timnas voli putri Indonesia di AVC Nations Cup 2025 bertabur bintang dengan diperkuat Yolla Yuliana, Shella Bernadeta Onnan, Arneta Putri Amelian, hingga Mediol Stiovanny Yoku.

Sedangkan Megawati Hangestri absen lantaran mempersiapkan pernikahan.

Yolla dkk mengakhiri AVC Nations Cup 2025 dengan finis di posisi lima besar.

PASSING - Outside hitter Timnas Voli Indonesia, Junaida Santi (tengah) akan melakukan passing saat pertandingan Grup A Piala Dunia Voli U21 2025 Putri melawan Serbia di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/8/2025) malam WIB. Timnas voli putri Indonesia mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025, ditutup dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025. (Laman resmi VolleyballWorld)

Setelah AVC Nations Cup 2025, Timnas voli putri Indonesia mengikuti SEA V League 2025.

SEA V League 2025 leg 1 dihelat di Thailand pada 1-3 Agustus.

Lalu berlanjut ke leg 2 yang berlangsung di Vietnam pada 9-10 Agustus.

Di SEA V League 2025, Timnas voli putri Indonesia masih dilatih oleh Coach Octavian.

Megawati sudah ikut bergabung.

Timnas voli putri Indonesia gagal total, Megawati dkk finis di posisi keempat alias menempati urutan terakhir SEA V League 2025 leg 1 dan leg 2.

Setelahnya, giliran Timnas voli putri U21 Indonesia yang beraksi di kancah dunia.

Timnas voli putri U21 Indonesia mengikuti FIVB World Championship U21 2025 atau Kejuaraan Dunia Voli U21 2025.

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, FIVB World Championship U21 2025 digelar di Surabaya, Jawa Timur, 7-17 Agustus.