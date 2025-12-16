Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: Prestasi Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Cs Tutup dengan Perunggu SEA Games

Timnas voli putri Indonesia mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025, ditutup dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Kaleidoskop 2025: Prestasi Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Cs Tutup dengan Perunggu SEA Games
Dok. SAVA Volley
Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. Timnas voli putri Indonesia mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025, ditutup dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas voli putri Indonesia tercatat mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025
  • Meliputi AVC Nations Cup 2025, SEA V League 2025, FIVB World Championship U21 2025, dan SEA Games 2025
  • Megawati Hangestri dkk menutup tahun ini dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Kaleidoskop 2025 diwarnai dengan perjalanan Timnas voli putri Indonesia dalam menorehkan sejumlah prestasi.

Sepanjang 2025, Timnas voli putri Indonesia baik level senior dan kelompok umur aktif mengikuti turnamen.

Timnas voli putri Indonesia membuka aksinya di level internasional dengan mengikuti AVC Nations Cup 2025 yang kala itu digelar di Vietnam pada 7-14 Juni.

Dinahkodai Coach Octavian, skuad Timnas voli putri Indonesia di AVC Nations Cup 2025 bertabur bintang dengan diperkuat Yolla Yuliana, Shella Bernadeta Onnan, Arneta Putri Amelian, hingga Mediol Stiovanny Yoku.

Sedangkan Megawati Hangestri absen lantaran mempersiapkan pernikahan.

Yolla dkk mengakhiri AVC Nations Cup 2025 dengan finis di posisi lima besar.

Baca juga: Hasil Voli Putri SEA Games 2025: Megawati Cs Raih Medali Perunggu, Kalahkan Filipina Skor 1-3

PASSING - Outside hitter Timnas Voli Indonesia, Junaida Santi (tengah) akan melakukan passing saat pertandingan Grup A Piala Dunia Voli U21 2025 Putri melawan Serbia di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/8/2025) malam WIB.
Outside hitter Timnas Voli Indonesia, Junaida Santi (tengah) akan melakukan passing saat pertandingan Grup A Piala Dunia Voli U21 2025 Putri melawan Serbia di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/8/2025) malam WIB. Timnas voli putri Indonesia mengikuti empat turnamen level internasional sepanjang 2025, ditutup dengan torehan medali perunggu SEA Games 2025.
Setelah AVC Nations Cup 2025, Timnas voli putri Indonesia mengikuti SEA V League 2025.

SEA V League 2025 leg 1 dihelat di Thailand pada 1-3 Agustus.

Lalu berlanjut ke leg 2 yang berlangsung di Vietnam pada 9-10 Agustus.

Di SEA V League 2025, Timnas voli putri Indonesia masih dilatih oleh Coach Octavian.

Megawati sudah ikut bergabung.

Timnas voli putri Indonesia gagal total, Megawati dkk finis di posisi keempat alias menempati urutan terakhir SEA V League 2025 leg 1 dan leg 2.

Setelahnya, giliran Timnas voli putri U21 Indonesia yang beraksi di kancah dunia.

Timnas voli putri U21 Indonesia mengikuti FIVB World Championship U21 2025 atau Kejuaraan Dunia Voli U21 2025.

Baca juga: Jadwal Voli SEA Games 2025 Hari Ini: Berebut Juara Grup, Vietnam vs Thailand Coba Hindari Indonesia?

Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, FIVB World Championship U21 2025 digelar di Surabaya, Jawa Timur, 7-17 Agustus.

