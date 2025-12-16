Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Update Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Rowing Sumbang Emas ke-56 untuk Indonesia

Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, 64 perunggu, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Update Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Rowing Sumbang Emas ke-56 untuk Indonesia
Laman resmi seagames2025.org
SEA GAMES 2025 - Foto yang diunduh dari laman resmi seagames2025.org, Jumat (22/8/2025), memperlihatkan logo SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember. Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, 64 perunggu, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Kontingen Indonesia resmi mencatatkan 56 medali emas per hari ini, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB
  • Medali emas ke-56 datang dari cabor rowing nomor lightweight men's quadruple sculls yang terdiri dari Ardi Isadi, Kakan Kusmana, Rafiq Wijdan Yasir, Ihram, Ali Mardiansyah, dan M Ikbal
  • Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 menempatkan kontingen Indonesia di urutan kedua, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB.

Terbaru, medali emas datang dari cabang olahraga (cabor) rowing nomor lightweight men's quadruple sculls.

Tim rowing Indonesia yang terdiri dari Ardi Isadi, Kakan Kusmana, Rafiq Wijdan Yasir, Ihram, Ali Mardiansyah, dan M Ikbal, menyumbang medali emas ke-56 untuk Indonesia.

Bertempat di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Ardi dkk finis sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6:38.862.

Sebelum mempertandingkan nomor lightweight men's quadruple sculls, rowing telah lebih dulu menggelar laga perebutan medali men's singles sculls.

Atlet Indonesia, La Memo, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 08:10.247 sekaligus membuatnya meraih medali emas.

Baca juga: Jadwal Final SEA Games 2025: Thailand & Vietnam Rebutan Emas Sepak Bola Milik Indonesia

Rekomendasi Untuk Anda

Selain cabor rowing, kontingen triathlon yang telah lebih dulu bertanding juga menyumbang dua medali emas untuk Indonesia.

Pertandingan triathlon dihelat di Leam Mae Phim, Klaeng distic, Rayong, Thailand.

Medali emas pertama dipersembahkan oleh Renata Berliana, Martina Ayu, dan Kayla Nadia yang bertanding di nomor aquathlon estafet putri.

Lalu medali emas yang kedua, diraih oleh Al Kautsar, Aloysius Reckyardo, dan Rashif Amila yang bertanding di nomor aquathlon estafet putra.

Kemudian dari cabor rowing, dua medali emas diraih dalam laga yang bertempat di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center. 

Dengan begitu, kini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu.

Pundi-pundi medali Indonesia masih bisa bertambah, bersamaan dengan adanya sejumlah pertandingan perebutan medali yang digelar hari ini.

Baca juga: Sosok Basral Graito Hutomo, Atlet Skateboard Indonesia Peraih Medali Emas SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 

Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB

  1. Thailand: 291 medali (145 emas, 87 perak, dan 59 perunggu)
  2. Indonesia: 184 medali (56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu)
  3. Vietnam: 157 medali (40 emas, 47 perak, dan 70 perunggu)
  4. Singapura: 105 medali (34 emas, 32 perak, dan 39 perunggu)
  5. Malaysia: 134 medali (26 emas, 28 perak, dan 80 perunggu)
  6. Filipina: 143 medali (25 emas, 38 perak, dan 80 perunggu)
  7. Myanmar: 42 medali (3 emas, 17 perak, dan 22 perunggu)
  8. Laos: 24 medali (2 emas, 6 perak, dan 16 perunggu)
  9. Brunei Darussalam: 8 medali (1 emas, 3 perak, dan 4 perunggu)
  10. Timor Leste: 2 medali (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)

*Kamboja mundur dari kompetisi

(Tribunnews.com/Isnaini)

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Tags:
Klasemen Medali SEA Games 2025
SEA Games 2025
Medali SEA Games
Rowing
Indonesia
La Memo
Triathlon
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas