Update Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Rowing Sumbang Emas ke-56 untuk Indonesia

Ringkasan Berita: Kontingen Indonesia resmi mencatatkan 56 medali emas per hari ini, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB

Medali emas ke-56 datang dari cabor rowing nomor lightweight men's quadruple sculls yang terdiri dari Ardi Isadi, Kakan Kusmana, Rafiq Wijdan Yasir, Ihram, Ali Mardiansyah, dan M Ikbal

Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 menempatkan kontingen Indonesia di urutan kedua, Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB.

Terbaru, medali emas datang dari cabang olahraga (cabor) rowing nomor lightweight men's quadruple sculls.

Tim rowing Indonesia yang terdiri dari Ardi Isadi, Kakan Kusmana, Rafiq Wijdan Yasir, Ihram, Ali Mardiansyah, dan M Ikbal, menyumbang medali emas ke-56 untuk Indonesia.

Bertempat di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Ardi dkk finis sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6:38.862.

Sebelum mempertandingkan nomor lightweight men's quadruple sculls, rowing telah lebih dulu menggelar laga perebutan medali men's singles sculls.

Atlet Indonesia, La Memo, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 08:10.247 sekaligus membuatnya meraih medali emas.

Baca juga: Jadwal Final SEA Games 2025: Thailand & Vietnam Rebutan Emas Sepak Bola Milik Indonesia

Rekomendasi Untuk Anda

Selain cabor rowing, kontingen triathlon yang telah lebih dulu bertanding juga menyumbang dua medali emas untuk Indonesia.

Pertandingan triathlon dihelat di Leam Mae Phim, Klaeng distic, Rayong, Thailand.

Medali emas pertama dipersembahkan oleh Renata Berliana, Martina Ayu, dan Kayla Nadia yang bertanding di nomor aquathlon estafet putri.

Lalu medali emas yang kedua, diraih oleh Al Kautsar, Aloysius Reckyardo, dan Rashif Amila yang bertanding di nomor aquathlon estafet putra.

Kemudian dari cabor rowing, dua medali emas diraih dalam laga yang bertempat di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center.

Dengan begitu, kini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu.

Pundi-pundi medali Indonesia masih bisa bertambah, bersamaan dengan adanya sejumlah pertandingan perebutan medali yang digelar hari ini.

Baca juga: Sosok Basral Graito Hutomo, Atlet Skateboard Indonesia Peraih Medali Emas SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025

Selasa (16/12/2025) pukul 10.30 WIB

Thailand: 291 medali (145 emas, 87 perak, dan 59 perunggu) Indonesia: 184 medali (56 emas, 65 perak, dan 64 perunggu) Vietnam: 157 medali (40 emas, 47 perak, dan 70 perunggu) Singapura: 105 medali (34 emas, 32 perak, dan 39 perunggu) Malaysia: 134 medali (26 emas, 28 perak, dan 80 perunggu) Filipina: 143 medali (25 emas, 38 perak, dan 80 perunggu) Myanmar: 42 medali (3 emas, 17 perak, dan 22 perunggu) Laos: 24 medali (2 emas, 6 perak, dan 16 perunggu) Brunei Darussalam: 8 medali (1 emas, 3 perak, dan 4 perunggu) Timor Leste: 2 medali (0 emas, 0 perak, 2 perunggu)

*Kamboja mundur dari kompetisi

(Tribunnews.com/Isnaini)