3 Puasa Gelar Sejak Era 90an Hantui Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals

Ringkasan Berita: Indonesia memiliki tiga puasa gelar terpanjang di ajang BWF World Tour Finals.

Ketiga sektor yang sudah sangat lama tak dimenangkan Indonesia adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran.

Pada ajang BWF World Tour Finals 2025, Indonesia memiliki masing-masing satu wakil di tiga sektor tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang bergulirnya ajang BWF World Tour Finals 2025, wakil-wakil Indonesia sudah berada di Hangzhou, China, yang menjadi tempat digelarnya turnamen akhir tahun tersebut.

Sebelum saling sikut di atas lapangan, para pebulu tangkis terlebih dahulu menghadiri makan malam resmi atau gala dinner yang digelar Selasa (16/12/2025) dini hari.

Sedangkan untuk jadwal pertandingan BWF World Tour Finals 2025 akan digelar pada 17-21 Desember esok.

Turnamen ini menjadi salah satu ajang bergengsi di antara pebulu tangkis dunia.

Di luar ajang Super 1000, BWF World Tour Finals 2025 menyajikan gengsi dan perebutan poin yang luar biasa tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk itu, para pebulu tangkis akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi menjadi yang terbaik di masing-masing sektor.

Demikian halnya yang dilakukan para pebulu tangkis Indonesia selama mengikuti ajang tersebut.

Tak jarang nama-nama terbaik di setiap sektor berasal dari perwakilan Merah Putih.

Sayangnya di tengah rutinitas mengirimkan wakil sebagai yang terbaik di beberapa edisi, Indonesia juga sedang mengalami paceklik gelar di BWF World Tour Finals 2025.

Ada 3 sektor yang Indonesia belum menjadi juara lagi dalam waktu yang sangat lama.

Ketiga sektor itu adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran.

Pada ketiga sektor tersebut, terakhir kali Indonesia menjadi yang terbaik terjadi pada tahun 1990an.

Baca juga: Daftar Penghargaan BWF Player of the Year 2025: An Se-young Cetak Sejarah, Victor Lai Rising Star

Saat itu, ajang BWF World Tour Finals masih dikenal dengan nama World Badminton Grand Prix Finals.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di BWF World Tour Finals adalah Joko Suprianto.