SEA Games 2025

Hasil Voli SEA Games 2025 Putra: Rivan Nurmulki 6 Poin & Servis Ace, Indonesia Gulung Filipina Set I

Rivan Nurmulki mengukir enam poin dan satu servis ace saat bantu Timnas Voli Putra Indonesia kalahkan Filipina pada set pertama SEA Games 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Voli SEA Games 2025 Putra: Rivan Nurmulki 6 Poin & Servis Ace, Indonesia Gulung Filipina Set I
Asianvolleyball
RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Indonesia kalahkan Filipina 25-17 di set pertama pada voli putra SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas Voli Putra Indonesia menang 25-17 pada set pertama melawan Filipina pada perebutan juara Pool B untuk lolos ke semifinal
  • Rivan Nurmulki mencetak enam poin dan satu di antaranya melalui servis ace
  • Filipina melakukan banyak kesalahan serve yang menjadi poin cuma-cuma bagi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Sumbangan 6 poin dari Rivan Nurmulki membantu Timnas Voli Putra Indonesia memenangkan set pertama atas Filipina dalam laga perebutan juara Pool B untuk ke semifinal SEA Games 2025. Filipina sedekah poin!

Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Filipina di set pertama pada kedudukan 25-17, Selasa (16/12) siang WIB.

Opposite Timnas Voli Indonesia, Rivan Nurmulki mencetak enam poin di set pertama. Satu di antaranya melalui sumbangsih berupa servis ace.

Rivan Nurmulki memamerkan medali emas yang diraih setelah membantu Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Kamboja pada laga final SEA Games 2023, Senin (8/5/2023). Rivan Nurmulki cs menang 3-0 atas tim tuan rumah.
MERAIH EMAS - Rivan Nurmulki memamerkan medali emas yang diraih setelah membantu Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Kamboja pada laga final SEA Games 2023, Senin (8/5/2023). Rivan Nurmulki cs menang 3-0 atas tim tuan rumah. (Instagram @rivannurmulki)

Di sisi lain, gap keunggulan delapan angka yang dihasilkan Indonesia saat memenangkan set pertama tak lepas dari jeleknya serve dari Filipina.

Bryan Bagunas dkk. kerap melakukan kesalahan elementer dalam serve. Tercatat lebih dari 8 serve Marck Espejo dkk. berbuah eror, yang berarti menjadi poin cuma-cuma bagi Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, pertandingan set kedua masih berlangsung.

Jalan Pertandingan Indonesia vs Filipina

Poin pertama dihasilkan oleh Filipina setelah spike Leo Ordiales mengenai block tangan Jordan Susanto. Indonesia membuka keran poin pertama melalui serve eror pemain Filipina.

Pipe attack dari Jordan Michael gagal dibendung oleh pertahanan Filipina sekaligus mengubah papan skor menjadi 2-2.

Indonesia berbalik memimpin 3-2 setelah quick attack dari Malabunga berhasil dihentikan oleh Hendra Kurniawan.

Timnas Voli Putra Indonesia menciptakan gap dua poin melalui servis ace Daffa Naufal. Indonesia kembali menjauh setelah Boy Arnez berhasil menciptakan monster block.

Ini menjadi monster block kedua beruntun bagi skuad asuhan Jeff Jiang Jie sekaligus mengubah papan skor menjadi 5-2.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki Cs Main, Timnas Futsal Putri Lakoni Semifinal

Memasuki kedudukan 7-4 untuk keunggulan Indonesia atas Filipina, Rivan Nurmulki belum mencetak poin. Angka pertama Rivan dihasilkan saat mengubah papan skor menjadi 8-4 melalui back attack dari posisi 6.

Kesalahan demi kesalahan elementer banyak dilakukan para pemain Filipina Khususnya dalam serve, di mana sering nyangkut di net atau keluar lapangan pertandingan. Pada kedudukan 10-6 untuk keunggulan Indonesia, Filipina sudah melakukan empat serve eror.

Kondisi itu memaksa pelatih Filipina mengambil time-out karena ada yang tidak berjalan dalam skema permainan mereka.

Middle blocker Filipina, Taguibolos, melakukan server eror, sekaligus menjadi yang kelima bagi mereka di set pertama. Sebaliknya, Indonesia kembali menciptakan servis ace yang kedua melalui Jordan Susanto.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Hasil Voli SEA Games 2025
Berita Voli
Timnas voli Indonesia
Rivan Nurmulki
Filipina
Indonesia
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Populer
Berita Terkini
