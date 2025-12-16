Juara Umum SEA Games 2025, Timnas Wushu Bawa Pulang 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu

Ringkasan Berita: Tim Nasional Wushu Indonesia kembali mempertahankan predikat Juara Umum SEA Games, setelah sukses meraihnya di Kamboja 2023 dan Thailand 2025.

Medali emas penentu juara umum diraih dari penampilan gemilang Patricia Geraldine, beregu Duilian Bare Handed, serta atlet sanda Tharisa Dea Florentina dan Samuel Marbun.

PB Wushu Indonesia mendapat apresiasi luas dari komunitas wushu internasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Nasional Wushu Indonesia kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat Juara Umum di SEA Games sejak 2023.

Timnas Wushu berhasil menjadi Juara Umum di dua SEA Games yakni di Kamboja 2023 dan Thailand 2025.

Patricia Geraldine dan kawan-kawan bukan hanya mempertahankan status Juara Umum, tetapi juga berhasil melampaui target 3 medali emas dari cabang olahraga wushu dengan mengumpulkan 5 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu.

Kejutan datang di pertandingan terakhir cabor wushu yang berlangsung di The Government Complex Building C, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

Di pertandingan terakhir ini, pasukan PB Wushu Indonesia yang dikomandoi Ketua Umum Airlangga Hartarto ini berhasil merebut empat medali emas dan satu medali perunggu.

Dua medali emas yang mengantarkan Indonesia menjadi juara umum cabor wushu disumbangkan Patricia Geraldine dari nomor gabungan Changquan, Jianshu, dan Qiangshu.

Satu emas datang dari penampilan beregu Duilian Bare Handed yang terdiri dari Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz danTerrence Tjahyadi.

Patrice, sapaan Patricia Geraldine, berhasil mengungguli atlet Malaysia Pang Pui Yee dan atlet Singapura Le Yuen Shuen.

Patrice berhasil mengumpulkan 29.266 poin, sedangkan peraih perak dan perunggu masing-masing mengumpulkan 29.139 poin dan 29.055 poin.

"Saya senang dan terharu bisa menyumbangkan medali emas buat kontingen Indonesia. Apalagi, ini penampilan perdana saya di multievent internasional. Cukup melelahkan sih tampil selama tiga hari berturut-turut dan tekanan juga tinggi. Tapi semua sudah terobati dengan menjadi yang terbaik di SEA Games ke-33 Thailand 2025," kata Patrice, kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dua emas lain disumbangkan atlet sanda putri Tharisa Dea Florentina dan sanda putra Samuel Marbun.

Tharisa tampil agresif sejak awal pertandingan pada final kelas 56 kilogram putri.

Ia menang dengan skor 2-0 melalui kombinasi pukulan dan tendangan yang efektif.

“Saya senang dan bangga bisa mempertahankan medali emas,” kata Tharisa.

Kesuksesan Tharisa diikuti Samuel Marbun yang mampu mengalahkan atlet tuan rumah, Charuwat Khunphe dengan skor 2-0.