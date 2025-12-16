Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Voli Putra SEA Games 2025: Alfin Mode Hero, Indonesia Juara Pool B usai Kalahkan Filipina 3-0

Alfin Daniel menjadi pembeda saat membantu Timnas Voli Putra Indonesia bangkit di set ketiga saat kalahkan Filipina 3-0 pada SEA Games 2025

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Voli Putra SEA Games 2025: Alfin Mode Hero, Indonesia Juara Pool B usai Kalahkan Filipina 3-0
Laman resmi Asian Volleyball
VOLI INDONESIA MENANG - Para pemain Timnas voli putra Indonesia melakukan selebrasi saat melawan Pakistan pada perebutan posisi 7-10 AVC Championship 2023 di Iran, Jumat (25/8/2023). Timnas Voli Putra Indonesia kalahkan Filipina 3-0. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Alfin Daniel Pratama muncul sebagai pembeda dalam memastikan kemenangan Timnas Voli Putra atas Filipina pada perebutan status juara Pool B, karena kedua tim sama-sama lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Tersaji di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menggulung Filipina lewat kedudukan 3-0 (25-17, 27-25, 26-24), Selasa (16/12) siang WIB.

Dengan hasil ini, Indonesia ke semifinal voli putra SEA Games 2025 dengan status juara Pool B berbekal enam poin, hasil dari dua kemenangan di fase preliminary.

Sedangkan Filipina, mereka lolos ke semifinal sebagai runner-up Pool B, berbekal tiga poin. Satu-satunya kemenangan Bryan Bagunas dkk. diperoleh saat mengalahkan Myanmar 3-0 , Sabtu (13/12).

Pevoli asal Sidoarjo yang membela Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2023, Alfin Daniel.
Pevoli asal Sidoarjo yang membela Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2023, Alfin Daniel. (Instagram @ alfiindaniel7)

Di babak semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi runner-up Pool A, sementara Filipina bentrok kontra juara Pool A.

Dalam hal ini, juara serta runner-up Pool A akan diperebutkan oleh Vietnam dan Thailand, yang baru menggelar laga sore nanti pukul 17.00 WIB.

Rekomendasi Untuk Anda

Sorotan kemenangan Indonesia tertuju kepada setter muda Alfin Daniel Pratama. Putra legenda setter voli putra Indonesia, Rita Kurniati ini, dimasukkan dalam momen genting.

Tepatnya di set ketiga, Timnas Voli Putra Indonesia sempat tertinggal empat angka di awal. Monotonnya skema serangan yang dirancang setter Jasen Natanael Kilanta membuat Filipina dapat mengantisipasi.

Alvin Daniel pun dimasukkan menggantikan Jasen. Hasilnya berdampak instan terhadap permainan, sekaligus membuat Indonesia memenangkan laga dalam tiga set langsung.

Di sisi lain, Alvin Daniel bukan tipikal setter yang konservatif. Namun dia juga mampu menghasilkan poin melalui smes, seperti yang dia lakukan saat mengalahkan Filipina di set ketiga. 

Jalan Pertandingan Indonesia vs Filipina

Poin pertama dihasilkan oleh Filipina setelah spike Leo Ordiales mengenai block tangan Jordan Susanto. Indonesia membuka keran poin pertama melalui serve eror pemain Filipina.

Pipe attack dari Jordan Michael gagal dibendung oleh pertahanan Filipina sekaligus mengubah papan skor menjadi 2-2.

Indonesia berbalik memimpin 3-2 setelah quick attack dari Malabunga berhasil dihentikan oleh Hendra Kurniawan.

Timnas Voli Putra Indonesia menciptakan gap dua poin melalui servis ace Daffa Naufal. Indonesia kembali menjauh setelah Boy Arnez berhasil menciptakan monster block.

Ini menjadi monster block kedua beruntun bagi skuad asuhan Jeff Jiang Jie sekaligus mengubah papan skor menjadi 5-2.

Halaman 1/3
123
Tags:
SEA Games 2025
Berita Terkini
Hasil Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Indonesia
Filipina
Alfin Daniel
