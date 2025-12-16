Smes Rivan Nurmulki Undang Emosi, Pelatih Filipina Ngamuk ke Wasit saat Kalah dari Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Drama mewarnai jalannya pertandingan set pertama saat Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Filipina, dalam perebutan juara Pool B SEA Games 2025. Spike Rivan Nurmulki menjadi sumber perkara.

Tersaji di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menggulung Filipina lewat kedudukan 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) Selasa (16/12) siang WIB.

Dengan hasil ini, Timnas Voli Indonesia berhak melaju ke babak semifinal menyandang status juara Pool B. Indonesia mengumpulkan enam poin, hasil dari dua kemenangan di fase preliminary.

Sedangkan Filipina, mereka lolos ke semifinal sebagai runner-up Pool B, berbekal tiga poin. Satu-satunya kemenangan Bryan Bagunas dkk. diperoleh saat mengalahkan Myanmar 3-0 , Sabtu (13/12).

Di babak semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi runner-up Pool A, sementara Filipina bentrok kontra juara Pool A.

Dalam hal ini, juara serta runner-up Pool A akan diperebutkan oleh Vietnam dan Thailand, yang baru menggelar laga sore nanti pukul 17.00 WIB.

Sorotan tertuju kepada insiden di babak pertama saat pelatih Filipina, Angiolino Frigoni, meluapkan amarah besar kepada pengadil pertandingan.

Spike Rivan Sumber Perkara

Hal ini berawal dari spike Rivan Nurmulki. Papan skor menunjukkan 16-12 untuk keunggulan Indonesia.

Semula, serangan di-set oleh Jasen Natanael Kilanta dengan memberikan umpan kepada Rivan Nurmulki di posisi 6. Bola memantul ke area Indonesia karena menurut wasit, mengenai block pemain Filipina.

Reset attack pun dihasilkan Indonesia. Kali ini Jasen Natanael Kilanta merubah arah set serangan dengan mengirimkan umpan ke posisi 4 yang di sana sudah ada Jordan Susanto.

Dia tidak kesulitan untuk mengubah papan skor menjadi 17-12.

Kubu Filipina kemudian mengambil challenge, untuk melihat spike dari Rivan Nurmulki dalam set serangan pertama apakah mengenai block atau tidak.

Sebab jika tidak mengenai block, maka reset attack dari Indonesia dianggap tidak sah karena terjadi sentuhan keempat dalam permainan mereka.

Pelatih Filipina Emosi

Setelah dilakukan pengecekan, drama terjadi. Ofisial pertandingan yang bertugas di bagian challenge, salah memperlihatkan video. Angiolino Frigoni sontak melakukan protes keras ke wasit.

Pengadil utama mencoba menenangkan pelatih Filipina, dan akan memberikan review seperti yang diminta.