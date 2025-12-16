Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour Finals

Jadwal Siaran BWF WTF 2025, 17 Desember Live TVRI: Fajar/Fikri vs Chia/Soh, Jojo vs Kunlavut

Siaran langsung BWF World Tour Finals (WTF) 2025 live TVRI hari pertama Rabu (17/12/2025) dimulai pukul 08.30 WIB, bisa streaming Vidio.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Jadwal Siaran BWF WTF 2025, 17 Desember Live TVRI: Fajar/Fikri vs Chia/Soh, Jojo vs Kunlavut
PBSI
KOREA OPEN 2025 - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, saat bertanding dalam babak perempat final Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium melawan Jin Yong/Na Sung Seung (Korea), pada 26 September 2025. Jadwal siaran langsung BWF WTF 2025. (Foto Arsip September 2025). Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Siaran langsung BWF World Tour Finals (WTF) 2025 hari pertama pada Rabu (17/12/2025) dimulai pukul 08.30 WIB
  • 5 wakil Indonesia berjuang mulai dari Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian/Shohibul Fikri, hingga Jonatan Christie
  • Badminton Lovers bisa menyaksikan langsung lewat tayangan TVRI di televisi, atau opsi streaming bisa melalui platform berbayar Vidio

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran BWF World Tour Finals 2025 hari pertama akan berlangsung besok pada hari Rabu (17/12/2025) berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, di mana daerahnya sama dengan venue Asian Games 2023.

Hari pertama BWF WTF 2025 akan menampilkan perjuangan 5 wakil Indonesia dalam fase grup, pertandingan dimulai pada pukul 08.30 WIB.

Tayangan BWF WTF 2025 bisa disaksikan melalui tayangan televisi TVRI, sedangkan opsi lain bisa menggunakan platform streaming Vidio.

Pilihan lainnya, Badminton Lovers bisa menyaksikan gelaran BWF WTF 2025 melalui YouTube BWF TV.

Sedangkan untuk streaming Vidio, harus berlangganan terlebih dahulu bisa membuka akses nonton BWF WTF 2025.

Baca juga: 3 Puasa Gelar Sejak Era 90an Hantui Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals

Bicara soal pertandingan BWF WTF 2025 hari pertama, lima wakil Indonesia akan berhadapan dengan kontestan berstatus unggulan.

Dibuka dengan laga di nomor tunggal putri yang diwakili Putri Kusuma Wardani alias Putri KW.

Putri KW akan bersua dengan unggulan pertama dalam BWF WTF asal Korea Selatan, An Se-young.

Lanjut setelah Putri KW dilanjut dengan pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu.

INDONESIA OPEN 2025 - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi pada babak perempat final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/6/2025). Putri gagal melaju ke semifinal usai kalah dengan skor 19-21, 20-22. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
INDONESIA OPEN 2025 - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi pada babak perempat final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/6/2025). Putri gagal melaju ke semifinal usai kalah dengan skor 19-21, 20-22. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Pasangan muda Indonesia itu akan bertemu jagoan China dengan status unggulan 2, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Dari court pertama atau lapangan 1, beralih ke court 2 ada pertemuan Jonatan Christie lawan unggulan pertam asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Di laga-laga terakhir, dua wakil Indonesia dari sektor ganda putra akan berjuang di partai pertama mereka.

Ada Fajar Alfian/Shohibul Fikri dijadwalkan bertemu dengan utusan Negeri Jiran unggulan kedua, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dilanjut dengan aksi Sabar Karyaman/Reza Pahlevi melawan Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia/4).

Streaming BWF World Tour Finals (WTF) 2025

  • TVRI

Nonton di TVRI hanya disiarkan lewat televisi, streaming langsung akses lewat Vidio

  • BWF TV
Halaman 1/2
12
Tags:
Jadwal Siaran BWF WTF 2025
BWF World Tour Finals 2025
Jadwal BWF World Tour Finals 2025
BWF World Tour Finals
Fajar/Fikri
Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Badminton
